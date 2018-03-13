В Молдове народ травят импортом, а продуктов местного производства днем с огнем не отыщешь

Наши магазины заполнены привозной едой из-за границы, создается впечатление, что в республике ничего не производится.

Я не идеальный патриот, наверное. И молдавские продукты предпочитаю по нескольким, не идеологическим, причинам: во-первых, на мой вкус они лучше. Во-вторых, на мой взгляд, они качественнее. И в третьих, я считаю, что тот импорт, который завозят в нашу республику, не всегда безопасен, а чаще всего им просто травят. Мы же не можем проверить производства, у нас нет кумовьев на этих заводах, чтобы услышать «правду». Да дело даже не в этом. На мой, опять же, вкус импортная продукция из соседних стран отдает «химией» и часто мне просто становится плохо. Мой организм, почему-то, благоволит местному производителю.

Все бы хорошо: хочешь есть местный кетчуп или брынзу – что может быть проще – покупай и употребляй! Не тут-то было. Может, в супермаркетах и можно еще найти искомое. А вот в небольших магазинах, которых в радиусе полукилометра от моего дома аж 4, их не найдешь. Да и в супермаркетах не всегда есть.

Примеры? Вместо молдавской брынзы мне подсовывают болгарскую, наподобие масла, совсем на нашу непохожую. Горчица, кетчуп, майонез – украинские. Сливки, сгущенное молоко, сладости – тоже и соседних республик. Вместо кагульского и рышканского сыра, которые мне как-то приглянулись, предлагают не итальянский или голландский, а из стран-соседок.

Список можно долго продолжать. А недавно супругу прописали какой-то травяной сбор молдавского производства для лечения горла. Обошел четыре аптеки, купил импортный.

И ведь все мы знаем, что и сыр, и майонез, и многое-многое другое у нас в республике производят. Мало того, часто слышишь, что производитель прикладывает немало усилий, чтобы продать товар, найти рынки сбыта. Только почему-то не находит. И я остаюсь в проигрыше. Это как в анекдоте от Юрия Никулина: «Из пункта А в пункт В вышел поезд. По той же калее из пункта В в пункт А вышел другой поезд... и они не встретились».

По моему разумению местный производитель мог бы выпускать больше продукции, если бы было, где и кому продавать. Но увы, наверное, торговцам выгоднее по дешевке скупать за границей непонятного качества продукты и впаривать их соотечественникам.

Как потребитель я надеюсь, что будет принять закон, который обяжет магазины выставить на прилавки молдавский товар в каком-нибудь процентном соотношении. В конце концов, надо себя уважать!

НАТАЛЬЯ СИНЯВСКАЯ