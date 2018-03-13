Мировые знаменитости родом из Молдовы: Николай Зубов - ученый, который внес большой вклад в развитие океанологии

Среди наших знаменитых соотечественников есть и морской офицер, океанолог, полярный исследователь, доктор географических наук. А еще Николая Зубова считают одним из основоположников военно-морского искусства маневрирования в бою.

Николай Зубов родился 11 (23) мая 1885 г. в местечке Липканы Хотинского уезда Бессарабской губернии в офицерской семье. Его отец — штабс-ротмистр Астраханского драгунского полка Николай Тимофеевич Зубов, профессиональный военный, кавалерийский офицер, отличившийся в сражениях Русско-Турецкой войны 1877—1878 гг., принадлежал к разряду так называемого «служилого» (то есть жившего только на своё жалование) офицерства, впоследствии дослужился до генерал-майора. Мать — Людмила Эрастовна, дочь подполковника 21-й Скулянской бригады пограничной стражи Эраста Алексеевича Берга, занималась воспитанием детей (у Николая Зубова было девять братьев и сестер).

Начальное образование Николай Зубов получил в Санкт-Петербурге: учился в 7-й Санкт-Петербургской гимназии и 1-м кадетском корпусе. В 1901 году его имя появилось в списках воспитанников Морского кадетского корпуса. Это было уникальное военно-морское училище, колыбель строевых офицерских кадров Российского Императорского флота. Практически все прославленные российские флотоводцы, адмиралы, кругосветные мореплаватели, командиры кораблей были выпускниками Морского корпуса.

В неполных девятнадцать Николай Зубов стал мичманом. Выпуск был досрочным, началась русско-японская война.

Во время войны был назначен вахтенным офицером на достраивающийся эскадренный броненосец «Орёл». В июне 1904 года по собственному желанию был переведён вахтенным офицером на миноносец «Блестящий». Николай Зубов был ранен в ногу тем же снарядом, который убил командира миноносца капитана 2-го ранга А. С. Шамова. Получивший в бою тяжелые повреждения миноносец «Блестящий» был оставлен командой и затонул, а его экипаж на однотипном миноносце «Бодрый» доставлен в Шанхай, где мичмана Зубова поместили в госпиталь. После выздоровления Н. Зубов на госпитальном судне «Орёл» в ноябре 1905 года возвратился в Россию.

Н. Зубов был награждён орденами — Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Последствия ранения и контузии сказывались долго. Восемь лет спустя участились головные боли, и старший лейтенант Зубов подал рапорт об отставке.

В 1914 году — стажировался в Бергене на международных океанографических курсах при Институте геофизики. Гражданская жизнь оказалась недолгой, началась Первая мировая война. В октябре 1914 года Н. Зубов вернулся на службу. Он — командир эскадренного миноносца «Послушный», кажется, самый молодой командир корабля в русском флоте. Через несколько месяцев его перевели в штаб Командующего флотом на должность флагманского штурманского офицера в штабе начальника дивизии подводных лодок Балтийского моря.

В октябре 1915 года подводная лодка «Кайман», на которой тогда находился старший лейтенант Зубов, захватила германский пароход и привела его в Або. За участие в этой операции Н. Зубов представлен к ордену Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. В декабре 1915 года Н. Зубов был произведен в капитаны 2-го ранга.

Все эти годы Николай Николаевич пишет и публикует статьи по военно-морскому искусству, главное внимание в которых уделено вопросам маневрирования в бою. Одновременно Н. Н. Зубов читал курс Тактической навигации в штурманских классах Военно-Морской академии. В 1916 году он выпустил «Курс тактической навигации» — первый учебник о маневрировании в бою. Н. Н. Зубова справедливо считают одним из основоположников этого отдела военно-морского искусства.

Трагические события революции и гражданской войны в России надолго отстранили Н. Н. Зубова от морских дел. События этого времени впоследствии отозвались самыми мрачными страницами в его биографии. В 1924 году Н. Н. Зубов был сослан в город Чердынь на Северном Урале, откуда возвратился лишь через четыре года. В 1930 году его арестовали по делу «Промпартии», и он около года провел в переполненной камере Бутырской тюрьмы в Москве. Все обошлось без трагических последствий, но испытанное тогда потрясение преследовало его до конца дней.

Ещё в 1914 году на стажировке при институте Геофизики курсами руководил Хелланд-Хансен, а среди лекторов выступали Нансен и Бьеркнес — люди, которые справедливо считаются основоположниками физической океанографии. Поэтому не удивительно, что Николай Николаевич оказался в числе первых сотрудников Плавучего морского научного института — Плавморнина — первого океанологического учреждения в Советской России.

Советская океанология только начиналась. Директором Плавморнина стал гидробиолог профессор Иван Илларионович Месяцев, а начальником гидрологического отдела — Николай Зубов. Обстановка, в которой приходилось работать в те годы, требовала большого энтузиазма, увлеченности, самоотдачи, веры в успех. Именно эти качества позволили достроить и оборудовать «Персей», вывести его в море и начать серьезные научные исследования.

Первый рейс на «Персее» окончательно определил жизненный путь Н. Н. Зубова, он стал исследователем моря. В 1924 году была опубликована его первая статья по океанологии, а за следующие девять лет — более тридцати работ.

В 1930 году на базе геофизического цикла физико-математического факультета МГУ был организован Московский гидрометеорологический институт (МГМИ). Н. Н. Зубов, ставший сотрудником института с первых дней, мечтал о создании в нём кафедры океанологии для подготовки специалистов-мореведов высшей квалификации. Такую кафедру (первую в России) ему удалось организовать в 1932 году Николай Николаевич стал её заведующим и руководил кафедрой до осени 1941 года.

Н. Н. Зубов настоятельно вводил в обращение новый, более современный термин «океанология». (В то время науку о море называли «океанографией».) Отстаивая новое название науки, он хотел тем самым подчеркнуть внутреннюю сущность, скрытый механизм океанических процессов. «Логос» — понятие, учение.

В 1944 году Н. Н. Зубов назначен начальником Государственного Океанографического института. Руководил им до 1948 года.

В мае победного 1945 года Н. Н. Зубову в связи с 60-летним юбилеем и 40-летием научной деятельности и военно-морской службы было присвоено звание инженер-контр-адмирала.

Последние годы жизни Н. Н. Зубов провел в должности профессора кафедры океанологии географического факультета Московского университета. Он читал курсы лекций по динамической океанологии, морским приливам, морским льдам, морским течениям.

В 1960 году в связи с 75-летним юбилеем Н. Н. Зубову было присвоено почетное звание «Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР». Скончался Николай Николаевич 11 ноября 1960 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В память Николая Зубова названы: