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Общество
Издана энциклопедия, посвященная Николаю Журавскому
13.03.2018

В среду, 14 марта, в центральном корпусе Академии наук Молдовы состоится презентация энциклопедического издания, посвященного двукратному олимпийскому чемпиону Николаю Журавскому.
Работа была подготовлена и издана Центром энциклопедических исследований Научной библиотеки им. А. Лупан.

Издание, вышедшее в коллекции «Легенды молдавского спорта», посвящено великому спортсмену Николаю Журавскому, двукратному олимпийскому чемпиону (1988), кавалеру  Ордена Республики (1996), лауреату Национальной спортивной премии (2012). В книге представлены высказывания о Николае Журавском знаменательных личностей в области спорта, культуры, науки, образования, а также мысли главного героя о спорте, вселенной, стране.

Издание адресовано спортсменам, студентам, магистрантам, аспирантам, научным работникам, а также более широкому кругу читателей.


 
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