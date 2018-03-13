Издана энциклопедия, посвященная Николаю Журавскому

В среду, 14 марта, в центральном корпусе Академии наук Молдовы состоится презентация энциклопедического издания, посвященного двукратному олимпийскому чемпиону Николаю Журавскому.

Работа была подготовлена и издана Центром энциклопедических исследований Научной библиотеки им. А. Лупан.

Издание, вышедшее в коллекции «Легенды молдавского спорта», посвящено великому спортсмену Николаю Журавскому, двукратному олимпийскому чемпиону (1988), кавалеру Ордена Республики (1996), лауреату Национальной спортивной премии (2012). В книге представлены высказывания о Николае Журавском знаменательных личностей в области спорта, культуры, науки, образования, а также мысли главного героя о спорте, вселенной, стране.

Издание адресовано спортсменам, студентам, магистрантам, аспирантам, научным работникам, а также более широкому кругу читателей.