Национальный симфонический оркестр Teleradio-Moldova хотят ликвидировать

Ангелина Таран

В новом проекте Кодекса телевидения и радио Республики Молдова, в простонародье называемом аудиовизуальным кодексом, предлагается лишить государственную компанию Teleradio-Moldova двух её художественных коллективов – хоровой капеллы Moldova и национального симфонического оркестра.

Ранее компанию оставили без оркестра народной музыки Folclor. В более давние, благополучные времена в числе художественных коллективов «Гостелерадио» были ещё камерный оркестр, квартет и детский хор. В защиту оставшихся коллективов выступили известные люди мира искусства, которые дали интервью NOI.md.

Хоровая капелла Moldova

создана в невероятно тяжелое время – в 1944 г. при Молдавском национальном радио, когда ещё не закончилась II мировая война. В настоящее время главный дирижёр хора – заслуженный деятель искусств РМ Валентин Будилевски.

Основной деятельностью этого коллектива всегда были исполнение, запись и популяризация национального хорового искусства, а также лучших образцов мировой классики. Хоровая капелла Moldova - единственный в республике коллектив, который постоянно исполняет и записывает для фонда радио всё хоровое творчество местных композиторов, стимулируя тем самым их интерес к этому важному разделу музыкального творчества.

В фонотеке радио хранятся тысячи фонограмм хора. Это настоящее духовное богатство включает в себя самые разнообразные по содержанию, характеру, стилю и времени создания хоровые произведения из национального и мирового наследия, в том числе религиозную музыку, обработки фольклорных мелодий, колядки.

Хор Moldova является лауреатом многих международных хоровых конкурсов. Он выступал с концертами во многих зарубежных странах, среди которых Франция, Италия, Румыния, Россия, Украина, Эстония, Польша, прославляя молдавское искусство. Многие произведения хоровая капелла Moldova исполнила и записала в сотрудничестве с другими музыкальными коллективами национального радио - камерным оркестром, Национальным симфоническим оркестром и оркестром народной музыки Folclor, а также с оркестром народной музыки Fluieraş.

Национальный симфонический оркестр

При Молдавском национальном радио оркестр в разных составах существует с 1954 г. Национальный симфонический оркестр создан в 1989 г. и с тех пор его художественным руководителем и главным дирижером является профессор, академик АНМ, народный артист Республики Молдова, лауреат Государственной премии РМ и кавалер Ордена Республики Георге Мустя.

Основная деятельность оркестра посвящена тому, чтобы записывать музыку для фонда национального радио и обогащать музыкальную культуру радиослушателей. В настоящее время он работает над антологией молдавской классической музыки, в первую очередь записывая произведения для редакций телерадиокомпании. Также оркестр участвует в работе над телепередачами, ведёт большую концертную деятельность на родине и за рубежом, давая порядка 30-35 симфонических и камерных концертов в год, тем самым пропагандируя молдавское музыкальное искусство. Благодаря тому, что компания Teleradio-Moldova входит в организацию European Broadcasting Union, молдавская музыка звучит и в других странах по телевидению и радио.

Зачем нам эти коллективы?

Во всех развитых странах мира в составе государственных телерадиокомпаний есть художественные коллективы. Например, в соседней Румынии есть семь таких коллективов.

- Мы работаем в составе компании Teleradio-Moldova, участвуя в создании передач и мероприятий, которые проводятся на национальном телевидении и радио, - говорит Георге Мустя. - Тем более мы занимаемся уникальным делом в нашей стране – записываем в фонде радио в первую очередь молдавскую музыку, которая нигде не будет исполняться, если мы не будем этого делать. Кто за нас её сохранит?

Неужели кто-то думает, что к нам придут иностранцы и скажут: «Давайте мы сохраним ваше наследие»? Мы сами должны этим заниматься, т.к. это касается нас, в первую очередь людей искусства, и тех, кто правит нашей страной. И все люди, которые уважают себя, должны через искусство делать всё, чтобы наша страна процветала. Культура, как мне кажется, это – первый шаг к тому, чтобы было хорошее здоровое общество и менталитет. Именно культура развивает менталитет человека. В мировой истории есть немало фактов о том, что очень бедные страны наряду с решением экономических задач находили возможности открывать театры, филармонии, чтобы люди учились думать и духовно развивались.

Я не призываю копировать другие страны, но почему мы не должны уважать свою страну и самих себя? Почему то, что было создано за десятилетия, нужно разрушить? Ведь, когда эта ошибка станет очевидной для тех, кто пока не понимает важности сохранения национального музыкального наследия, наверстать упущенное будет практически невозможно. Получается, что авторы нового законопроекта идут против своей культуры. Как такое можно допустить, чтобы в Молдове, на радио, не было записей своей музыки?

К сожалению, в составе компании нет оркестра народной музыки Folclor, его перевели в Филармонию. В нынешних условиях страны трёх коллективов было достаточно – народной музыки, хоровой и симфонической. Кроме того, симфонический оркестр может исполнять музыку и в других жанрах, в том числе и лёгкую музыку. Но главной у нас остаётся академическая молдавская музыка, а также и универсальная музыка. Мне кажется, что радио и телевидение должны нести обществу не только информацию, но и воспитание, и культуру.

Одну студию уже разрушили

Звукозаписывающая студия, где работал оркестр Folclor, фактически уже уничтожена. Сегодня там царит разруха - с потолка капает, паркет вздулся. Пока ещё есть две студии звукозаписи. В одной работает симфонический оркестр, в другой - хор. Однако ими пользуются не только эти коллективы, но и со всей Молдовы приезжают записывать музыку.

В настоящее время этим студиям нужны аппаратура, хороший пульт, микрофоны, чтобы звучание было на высшем уровне. Тем более что до 1989 г. на радио не делались студийные записи академической музыки. Хотя здесь и был оркестр, но он записывал только эстрадную и народную музыку. А с 1989 г., с появлением Национального симфонического оркестра, наша музыка звучит по телевидению и радио у нас и в других странах, благодаря членству в European Broadcasting Union.

- Если закроют оставшиеся два коллектива, будет нанесен огромный ущерб национальной культуре, - уверен Георге Мустя. - Наше общество должно развиваться во всех областях, и в первую очередь в культуре. Значение наших коллективов для решения этих задач огромное. Фонд радио и телевидения, который создают оркестр и хор, – духовное богатство нашей страны. Во всем мире культура поддерживается государством. Она не может существовать сама по себе. Обязанность нашего государства – поддержать и культуру не в последнюю очередь.

Национальный симфонический оркестр - не просто коллектив, который концертирует. Мы аккумулируем в фонде радио всё музыкальное наследие нашей страны. Мы создаем для будущих поколений модели исполнения новых произведений – своего рода музыкальные документы. Это очень важно для молдавской музыкальной культуры и культуры в целом.

Евгений Дога: У композиторов отнимают средство труда

- Я думаю, что мы идём по «верному» пути – разрушаем! – возмущён народный артист СССР, академик, композитор Евгений Дога. - Мы говорим о стране единой, целостной, демократичной, сплоченной, о патриотизме. А патриотизм начинается с нас, с крестьян, у которых в своё время отняли землю, а сейчас у нас отнимают средство нашего труда. Если я не буду иметь возможности записывать эту музыку, не будет возможности её играть и преподносить народу, то какой смысл меня и моей музыки? Поэтому я не понимаю! Убрали ансамбль Folclor, всё – записей больше нет народной музыки, а теперь уберём и эти коллективы, и вообще ничего не будет.

Сейчас в разгаре записи музыки «Диалоги любви». Какая любовь будет, друзья? Как я буду их записывать? Я уже не говорю о том, что не платится ничего за эти записи. И никто эту музыку даже не собирается приобретать и платить за неё.

Я говорю о себе, потому что думаю, что это касается каждого из нас, композиторов, и особенно слушателей, которые ждут чего-то нового. Кто-то думает, что он уже не пишет. Да пишу! Вот наши руководители считают, что 10 тыс. евро нельзя найти, чтобы сделать пульт для записи музыки, а десятки, а то и сотни тысяч евро для приобретения супер-«мерседесов» находятся.

Я этого не понимаю! Я не смогу продать мой труд, не смогу показать его людям. Прежде чем принимать какие-то решения, прошу советоваться с нами, теми, кому принадлежит это средство. Ведь лишить нас оркестра, это всё равно, что отнять у композитора руки, отнять у него средство выражения, нажать на клавиши, а звука нет. Тогда какой смысл нажатия на клавиши и этих клавиш вообще и нас как творцов? Поэтому я настоятельно прошу, господа руководители, давайте посоветуемся. Оттого, что вы сэкономите на один «мерседес» за счет ликвидации оркестра, не думаю, что что-то изменится в экономической ситуации страны.

Экономию нужно искать не в уничтожении, также как нельзя подниматься вверх, понижая других. Надо самому подняться до такого уровня, чтобы быть выше других, а не наоборот – всех других давить. Мы идём по этому пути, но это – ложный путь. Нельзя так. Надо подняться до уровня того, чтобы всё шло гармонично.

В этой культурной стране, которая поражает мир своим искусством, теперь и искусства не будет? И что тогда? Кому мы нужны будем? Эта страна принадлежит и нам, и музыка принадлежит нам. Я прошу оставить этот коллектив.

Константин Москович: А что вы предлагаете взамен?

- Очень неприятно слышать такую новость, - сожалеет народный артист РМ Константин Москович. - Я надеюсь, что она всё-таки не оправдается, потому что оркестр компании Teleradio-Moldova во главе с маэстро Георгием Мустя – это уникальный оркестр. Главная их задача в том, что они сохраняют и архивируют весь музыкальный материал, дают возможность многим композиторам и исполнителям сохранить творчество и передать это в архив. Представьте, если этого оркестра нет…

Я не знаю, кто придумал этот закон, но точно, что это не люди, связанные с искусством. И, наверное, они понятия не имеют о том, что такое культура, потому что взять и просто так перечеркнуть, выкинуть на улицу массу людей - для этого должны быть какие-то жесткие аргументы и обоснование. Или хотя бы элементарно – если хотите уничтожить оркестр, что вы предлагаете взамен? Есть какая-то альтернатива или нет?

Лично для меня оркестр под управлением Георгия Мустя – это высокопрофессиональные музыканты, которые много времени проводят в студии, это люди, которые делают настоящее искусство. Мне посчастливилось с ними работать. У нас были многие совместные проекты, даже заграничные поездки. Я очень рад, что 5 марта у меня с ними концерт, оркестр мне аккомпанирует в Национальной филармонии. Мы исполняем очень разнообразную программу, в которой участвуют многие наши исполнители. И я бы очень хотел пожелать, чтобы всё-таки нашлись разумные решения в этом вопросе. Любой вопрос можно рассмотреть под разными углами и найти правильное решение.

Константин Руснак: Не культура зависит от экономики, а экономика - от культуры

- Я этому не удивляюсь. Если к власти приходят люди, у которых нет элементарной культуры, то они мыслят таким образом, - считает генеральный секретарь национальной комиссии по делам ЮНЕСКО, председатель национального дельфийского совета, профессор, композитор Константин Руснак. – Как можно убить коллектив, который давно существует и приносит столько пользы? Уже есть опыт - был коллектив народной музыки Folclor при компании «Гостелерадио», который каждый год записывал сотни произведений, которые собирались у народа и ему же возвращались. Убили этот коллектив. Сегодня он работает при Филармонии, даёт концерты, но радиослушатели его уже не могут слушать.

Я долгое время говорил о том, что не культура зависит от экономики, а экономика напрямую зависит от культуры. Если кто-то хочет сделать реформы, он должен очень тщательно сделать анализ того, что делается в других странах. Если сделать очень простой анализ самых экономически развитых стран, то окажется, что это - те страны, где самое большое число симфонических оркестров, театров и библиотек, потому что эти страны к тому же и самые культурные, потому что всё зависит от культуры. Культурный человек не позволит, чтобы к нему приклеилась коррупция. И о коррупции не придется говорить, если человек высокой культуры, потому что это – стыдно. Но они не понимают, что стыдно.

Как это можно? У нас и так один симфонический оркестр в Филармонии, камерный – в Органном зале и симфонический оркестр «Гостелерадио». Если последний закроют, останутся два оркестра, а потом уберут и те, потому что залы не всегда полные. И тогда они скажут: «Так какой от них прок, если залы не всегда заполнены?» Потому что все видят, что симфонические оркестры, театры и библиотеки не дают финансовой прибыли. Но они дают другую, более ценную прибыль – человеческую, они поднимают культуру народа.

Я просто возмущен – кому могла прийти в голову такая идея? Когда я был в 2004 г. первым заместителем министра культуры, у меня была идея – создать симфонические оркестры в Бельцах и Кагуле, пусть сначала камерные оркестры. В таких городах не иметь оркестров – стыд и позор. Но, к сожалению, не получилось. Я думаю, что все люди, которые хотя бы немного понимают, должны поднять голос в защиту коллективов при «Гостелерадио». Более того, надо ещё вернуть Folclor, потому что там нет даже нового фонда записей. Остался старый фонд, который крутится. А это – золотой фонд.

Я был в студии, где оркестр Folclor репетировал и записывал, он был высокого класса. Когда я туда зашёл, ужаснулся - там, как на улице, идёт дождь. Весь паркет испорчен. Если бы мне кто-то об этом рассказал, я бы не поверил. Поэтому нужно обратить внимание руководителей страны на то, что нужно понять, как хорошо руководить и с экономической точки зрения, и с точки зрения поднятия культурного уровня, потому что (ещё раз повторюсь) всё зависит от культуры.

Геннадий Чобану: Будет не экономия, а потеря

- Конечно, нам, музыкантам и особенно композиторам-творцам, очень горько слышать о том, что ликвидируется оркестр, который на протяжении многих лет записывал музыку не только нашу, но и классическую музыку, европейскую музыку – разную музыку, и в том числе музыку молдавских авторов, - признаёт экс-министр культуры, почетный председатель Союза композиторов, профессор, композитор Геннадий Чобану. - Иначе у нас не было бы музыкального наследия, не было бы документации этого наследия. Без этого мы бы не могли сегодня говорить о том, что существует огромная плеяда композиторов, которая оставила за собой различные жанры музыки. Это - и все жанры симфонической музыки, и хоровой, и камерной музыки, которую записывали музыканты этого оркестра.

С 1990-го года это было просто счастье, что у нас есть оркестр, который записывает, и мы можем услышать эти произведения, свои произведения, можем их показать. Благодаря этому, они приобрели и широкую известность за рубежом, потому что в последние годы Республика Молдова сотрудничает с European Broadcasting Union, и записи с наших фестивалей, культурных событий попадают за рубеж. Это – благодаря оркестру, потому что он делает качественные записи.

Конечно, мы рады тому, что у нас есть и другие коллективы, в частности, есть оркестр в Филармонии, но он специализируется на том, чтобы играть концерты для широкой публики. У него нет возможности и времени для записи. Есть страны, где филармонический оркестр делает и записи. Но в нашей стране мы должны быть счастливы тому, что существует оркестр, который записывает музыку. Мало того, этот оркестр наравне играет и концерты. У него есть концертный сезон, концертная деятельность, разные циклы, которые проходят прямо в студии, и я в них участвовал.

Конечно, экономия от закрытия коллективов будет небольшой. Я не могу понять, зачем всё это надо? Я даже подсчитал, что это будет не экономия, а потеря, потому что, говоря о европейском сотрудничестве и о каких-то условиях, мы не можем абстрагироваться от авторского права, которое является одним из самых важных прав и которое охраняется во всех законодательных актах, будь то европейских, американских и т.д. Если мы будем брать записи других оркестров для того, чтобы заполнять эфир, мы должны будем заплатить им за авторские права. Это называется смежными правами оркестра. Авторские права принадлежат музыкантам, чьей музыкой будем заполнять эфир. А кто будет записывать музыку молдавских авторов? То есть мы остаемся без культурного наследия. Это будет чисто случайно, спорадически - записи каких-то коллективов с концертов. Но мы ещё не готовы настолько технически, чтобы качественно записывать с концертов.

Поэтому оркестр в плохо оснащенной студии делал потрясающую работу и восполнял своей энергией то, чего не достает в техническом плане. Если мы лишимся этого коллектива – это будут большие потери. Это - и финансовые потери, если учитывать авторское и смежное право, т.е. Молдова может оказаться в таком положении, как только попадёт в правовое поле (пока мы в нём не находимся, можем делать всё, что хотим). Но как только мы попадаем в правовое поле европейской юриспруденции, сразу же нужно будет платить авторские и смежные права. То есть ты показываешь не наш коллектив, который исполняет симфонию Бетховена, а, например, пражский. Этому коллективу нужно будет заплатить деньги. А нашему оркестру не нужно платить деньги, потому что он у государства на зарплате (и зарплата мы знаем, какая). Это я упростил для лучшего понимания.

Были случаи в цивилизованных странах, когда закрывали коллективы, которые работали на телевидении и радио. Потери от этого оказались очень большими. Например, в книге одного из композиторов мирового имени Романа Влада (итальянский композитор румынского происхождения, родившийся в Черновцах) написано о том, что итальянский коллектив радио и телевидения был в определенное время закрыт. Он описал, какие огромные потери это нанесло искусству Италии и особенно композиторскому творчеству.

Не надо ли нам слушать профессионалов, которые говорят о том, что это будет потерей? Вот почему превратить телевидение только в информационное и чтобы оно было без искусства, по крайней мере, без музыки, без коллективов, я не знаю, является ли эта идея очень профессиональной и очень необходимой нашему обществу?

Потери будут явными в композиторском творчестве и в культурном наследии, т.к. мы не будем документировать и записывать в первую очередь молдавскую музыку. Это значит, что молдавские композиторы, особенно молодые, будут ориентироваться на другие оркестры и другие коллективы либо не писать симфоническую музыку. Кроме того, этот оркестр записывает музыку, в том числе молодых композиторов. Он даже озвучивает дипломные сочинения студентов Молдавской академии музыки. Фактически он делает огромную работу – люди впервые слышат свои сочинения в реальном звучании, что очень важно.

И всего этого не будет? Если это произойдет, значит, сузится поле возможностей для молодых композиторов и композиторов вообще. А как только сужается поле возможностей, люди сразу начинают искать, где возможностей больше, и стараются туда перекачать свой труд, свою энергию и т.д. Я думаю, что идея с закрытием коллективов нехорошая, их нужно сохранить. Это не так дорого стоит, а выигрыш для молдавского искусства будет намного больше.