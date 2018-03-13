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ДПМ выдвигает нового кандидата на должность министра юстиции
13.03.2018

Виктория Ифтоди является кандидатом от ДПМ на должность министра юстиции вместо Александру Тэнасе. В настоящее время Ифтоди является судьей в Конституционном суде.

Объявление было сделано Владом Плахотнюком во время еженедельного брифинга ДПМ, сообщает deschide.md.

В то же время лидер ДПМ заявил, что сожалеет об уходе Александру Тэнасе с поста министра юстиции в результате начатой против него кампании по запугиванию.

"Мы ознакомились с этой отставкой. Сожалеем о его уходе, но мы уважаем его решение и публично благодарим его за то, что он согласился стать частью правительства. Мы видели, что этот вопрос вызвал всевозможные спекуляции. В то же время мы понимаем, что это избирательный год и некоторые цепляются за что угодно, чтобы их заметили. Рано или поздно все станет ясно", - сказал Влад Плахотнюк.


 
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