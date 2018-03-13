Илан Шор хочет стать генпримаром Кишинева

Бизнесмен с сомнительной репутацией Илан Шор намерен баллотироваться на пост генпримара Кишинева, сообщает Noi.md.

Надежные источники из окружения примара Оргеева говорят, что решение будет объявлено в ближайшие дни.

Илан Шор был приговорен Буюканским судом в конце июня прошлого года к семи годам и шести месяцам тюремного заключения в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа.

Затем суд распорядился освободить Шора из-под стражи и поставить его под судебный контроль до тех пор, пока не будет вынесен окончательный вердикт по этому делу.

Прокуроры потребовали для него 19 лет лишения свободы, утверждая, что обвиняемый нанес ущерб Banca de Economii на пять миллиардов леев.

Точнее, Шор обвиняется в том, что в 2014 году вывел мошенническим путем более пяти миллиардов леев из Banca de Economii, отмыв эти средства через десятки оффшорных компаний, что подтверждается докладом компании Kroll.