Президент Молдавии раскритиковал нападки на "Северный поток — 2"

Молдавский президент Игорь Додон раскритиковал обращение спикеров парламентов Молдавии, Украины, Литвы, Латвии и Польши по поводу газопровода "Северный поток — 2".

Открытое письмо главам парламентов европейских стран по оценке проекта как фактора дестабилизации подписали спикер парламента Молдавии Андриан Канду и председатель Верховной рады Андрей Парубий. В тексте утверждается, что газопровод — это "политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии".

По мнению Додона, подобные заявления — очередное проявление фобии со стороны правящих режимов этих стран, "в том числе руководства парламента Молдавии".

"Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов этой организации в нейтральных странах, рост группировок НАТО и проведение военных учений этого блока, развертывание элементов противоракетной обороны вблизи границ нашего государства", — отметил молдавский лидер.

По его словам, "сегодня многим хочется, чтобы на границе между Западом и Востоком вновь появился железный занавес".

Додон назвал подобный подход крайне опасным и деструктивным.

"Моя позиция неизменна: на всем пространстве от Лиссабона до Владивостока не должно быть никаких барьеров для сотрудничества и свободной торговли. Каждая страна должна исходить из своих интересов. Страны, которые договорились о строительстве "Северного потока — 2", исходят из интересов своих государств и своего народа, их не в чем упрекнуть", — добавил президент.

Он отметил, что интерес Молдавии состоит в том, чтобы бесперебойно получать энергоресурсы по приемлемым ценам.

"Сейчас мы получаем газ от "Газпрома" и напрямую зависим от транзита через Украину. Если в перспективе сможем получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, для Молдовы это минимизация рисков и укрепление энергетической безопасности", — подчеркнул Додон.

На вопрос о том, может ли обращение спикеров повлиять на отношения между Кишиневом и Москвой, президент Молдавии выразил надежду, что такого не произойдет.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро. Единственным акционером компании — оператора проекта Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток — 2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.