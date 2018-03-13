СМИ: Игорь Шеремет задержан на 72 часа. НАЦ: Мы не задерживали

После сегодняшних обысков в примэрии Бельц был задержан бывший вице-примар города.

(Обновлено) 16.00: Представитель НАЦ Анжела Чиботару-Старински заявила, что бывший заместитель мэра Бельц Игорь Шеремет не был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного центра.

В Антикоррупционной прокуратуре, сотрудники которой сегодня изымали документы в ряде кабинетов примарии в рамках расследования уголовного дела по фальсификации тендера по госзакупкам, эту информацию опровергли.

«Это информация не соответствует действительности. Шеремет не был задержан или арестован», — сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Михэлчану, передает esp.md

Сегодня сотрудники НЦБК задержали на 72 часа Игоря Шеремета, бывшего вице-примара муниципия Бельцы, сообщает 1news.md

Вице-примар северной столицы Николай Григоришин прокомментировал визит офицеров из НЦБК в примарию Бельц и рассказал, какие были изъяты документы.

По словам Николая Григоришина, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры потребовали у него все документы, которые касаются процесса выделения земельных участков компании Olmosdon, разрешений на строительство. Кроме того, офицеры запросили документы, касающиеся тендера на покупку мусорных контейнеров.

«Вы все помните, что компания после декабря уехала, украв все наши контейнеры. Нам пришлось приобретать новые, плюс дарили экономические агенты. По этому факту все документы были изъяты», - добавил Григоришин.