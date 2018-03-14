Ставки на выборах в муниципии Кишинёв высоки, поскольку в столице проживает четверть всего электората Молдовы.

Соответственно, то, каким образом политические силы сумеют мобилизоваться, создаст тренд на сплочение этого электората перед парламентскими выборами, предстоящими в нынешнем году. Такое мнение высказал директор ИРСИ „Viitorul” Игорь Мунтяну в студии передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1, передаёт IPN.

„Во-вторых, Кишинёв обладает огромным значением в экономическом плане. Кто контролирует управление этим городом – тот контролирует 60% валового внутреннего продукта. Не контролирует в буквальном смысле, но здесь сосредоточена экономика, в город направлен поток внутренней миграции, здесь расположены важнейшие культурные и образовательные учреждения. Всё это послужит стимулом для политических партий стратегически позиционировать себя в свете ставки парламентских выборов”, - сказал Игорь Мунтяну.

Обозреватель Николае Негру считает, что решение не проводить местные выборы в муниципиях Кишинёв и Бэлць стало бы для Демократической партии самоубийственным шагом. По его словам, сейчас проевропейские лидеры должны понять ожидания жителей Кишинёва и суметь им соответствовать. „Они должны учесть, что должен сделать этот примар. Если они возьмут первого встречного, то я думаю, что проевропейские партии также не добьются успеха”, - отметил обозреватель.

Председатель Центра инициатив и мониторинга публичных властей Ион Дрон считает, что настало время дать некоторые оценки и отказаться от процедуры выбора примаров, поскольку эта двойственность власти между местными советами и примарами вредит обществу на протяжении 25 лет. „Мы не двигаемся вперёд в основном из-за двойственности власти. Кишинёв в этом смысле является самым красноречивым примером. Поэтому я думаю, что мы должны отказаться от процедуры выбора примаров, потому что репрезентативностью обладает совет, а не примар, и зачастую примар не является представителем тех, кто обладает большинством голосов в совете”, - пояснил Ион Дрон. По его мнению, примар должен избираться советом, потому что в Молдове за примаров голосуют не исходя из тех проектов, которые им предстоит осуществить, а по политическому принципу.

Выборы в муниципиях Кишинёв и Бэлць назначены на 20 мая