В Кишинев приезжает миссия МВФ

руппа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с г-ном Беном Келмансоном посетит с рабочим визитом Молдову в период 15-27 марта с.г. для проведения третьего обзора Программы с Республикой Молдова, передает МОЛДПРЕС.

Постоянный представитель МВФ в Кишиневе Володимир Тулин отметил в заявлении для прессы, что в рамках визита, миссия проведет дискуссии с властями, в контексте проведения третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования).

Миссия проанализирует состояние экономики страны и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит макроэкономический прогноз, а также обсудит с властями макроэкономические политики, внедрение которых предстоит в дальнейшем.

Второй обзор Программы с Молдовой был проведен в период с 25 октября по 7 ноября 2017 г. В результате, Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил 20 декабря новый транш в размере 15,7 млн. специальных прав заимствования (примерно 22,2 млн. долларов США) от кредита в размере 187 млн. долларов США для Молдовы.

Первый транш в размере 35,9 млн. долларов был предоставлен сразу после утверждения соглашения, а второй транш в размере 21,2 млн. долларов США – после обзора Программы с 14 по 28 февраля 2017 года.

Трехгодичная программа МВФ с Молдовой, при поддержке МВФ, была утверждена 7-го ноября 2016 г. Она предусматривает финансовую поддержку в общем размере 129,4 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ) (около 187 миллионов долларов США или около ¾ квоты Республики Молдова в МВФ). Две трети кредита предоставляются посредством Расширенного механизма кредитования (ECF), который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 г., 5,5-летний льготный период, и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством Механизма расширенного финансирования (EFF), который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент, 1,8 процентов годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.