ВСБ: новый состав сделал его более гибким

Виктор Суружиу

На прошлой неделе Президент РМ Игорь Додон сформировал новый состав Высшего совета безопасности (ВСБ), работа которого была фактически заблокирована на протяжении последнего года из-за разногласий с парламентом и правительством.

Кроме того, были внесены изменения в регламент деятельности этого консультативного органа, действующего при главе государства. Президент созвал заседание ВСБ, чтобы обсудить насущные проблемы, которые, по мнению главы государства, стоят перед страной и обществом. Совещание оказалось под угрозой срыва в связи с отказом ряда членов совета принять в нём участие. Однако новый состав ВСБ сформирован таким образом, что дает больше гибкости при принятии решений и снижает риски блокировки его работы при отсутствии поддержки со стороны других государственных институтов.

В результате Совбезу не только удалось обсудить насущные проблемы, связанные с действиями против государственности Молдовы, расследованием «кражи века» и приднестровским урегулированием, но и адресовать госструктурам ряд требований по итогам этих дискуссий.

ВСБ вернули дееспособность

Указ президента о новом составе ВСБ, подписанный Игорем Додоном 5 марта, был опубликован в Monitorul Oficial 9 марта. Позиция «Михай Балан – директор Службы информации и безопасности» была исключена. Чтобы обеспечить репрезентативность со стороны парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, в перечень членов ВСБ, помимо главы этой комиссии Романа Боцана, был включен и вице-председатель Геннадий Митрюк.

Новым лицом в ВСБ стал министр обороны Евгений Стурза, вокруг кандидатуры которого в прошлом году было сломано много копий. Состав совета пополнился советником президента по особым поручениям Павлом Войку и советником в области образования, культуры и исследований Корнелиу Поповичем. Членство в ВСБ сохранили и остальные советники президента, отвечающие за разные направления деятельности.

Другой указ, подписанный президентом 6 марта, вносит изменения в регламент Высшего совета безопасности. В новой редакции документа отмечается, что в состав ВСБ в силу занимаемых должностей входят председатель парламента, премьер-министр, глава парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, министры обороны и внутренних дел, директор Службы информации и безопасности, генпрокурор и глава Национального банка. Таким образом, из состава ВСБ были выведены министр финансов, глава внешнеполитического ведомства, начальник Генштаба Вооруженных сил, начальник Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Поправки также предусматривают, что решения принимаются большинством членов ВСБ, в то время как до сих пор требовалось одобрение со стороны не менее двух третей. Как объясняют в президентуре, внесенные изменения направлены на разблокирование деятельности Высшего совета безопасности, который теперь сможет оставаться дееспособным вне зависимости от политических обстоятельств. «Состав ВСБ был изменен во избежание попыток блокировки в будущем деятельности ВСБ отдельными лицами – членами совета», – отметил Игорь Додон.

В программу вошли еще несколько вопросов, таких как второй отчет Kroll и меры, которые должны быть приняты для наказания виновных в банковской краже и возвращения похищенных денег. Членам совета предложили обсудить также антигосударственные действия и провокации со стороны различных организаций и формирований, представителей местных властей. Как уточнили в президентуре, речь идет об активности, направленной на ликвидацию государственности РМ, и о том, как должны на это реагировать правоохранительные органы страны.

Накануне комиссия по конституционности и правам человека при президенте осудила «бездействие силовых ведомств в свете активизации деятельности определенных субъектов, которые призывают ликвидировать государство Республика Молдова путем объединения с Румынией». На заседании члены комиссии приняли резолюцию, в которой изложили свои выводы по сложившейся ситуации, а также выдвинули ряд предложений. Обсуждение документа было включено в повестку заседания ВСБ.

В резолюции, в частности, говорится, что принятие деклараций об «унире» нарушает, как минимум, 6 статей Конституции РМ, но несмотря на это, Генпрокуратура, Служба информации и безопасности и другие уполномоченные структуры бездействуют. Члены комиссии сообщили о намерении довести происходящее до сведения международных структур, а также инициировать процесс признания вне конституционного поля партий и общественно-политических движений, которые открыто призывают к объединению с другой страной в ущерб суверенитету и независимости Молдовы.

Под угрозой срыва

От «унири» до летального оружия

Накануне заседания Высшего совета безопасности президентура обнародовала повестку дня. На нем планировалось утвердить план работы ВСБ на текущий год. Кроме того, в перечень тем включили приднестровское урегулирование, а также обсуждение проекта Национальной стратегии обороны и последних заявлений министра обороны Евгения Стурзы о необходимости приобретения летального оружия.

Накануне заседания ВСБ стало понятно, что встреча находится под угрозой срыва. Президент, председатель правительства и министр обороны обменялись жесткими репликами по поводу инициативы о перевооружении национальной армии. «У Молдовы есть другие приоритеты, которые требуют инвестиций и финансовой помощи, и это - не оружие, а сфера образования, здравоохранения, выплата пенсий, стипендий и зарплат», - заявил Игорь Додон.

Премьер Павел Филип ответил, процитировав российского президента Владимира Путина. Он напомнил, что Путин, говоря о военных расходах, отметил: «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую». По словам премьер-министра, армия Молдовы не будет слабой или существующей только на бумаге, даже если глава государства этого желает.

Министр обороны Евгений Стурза, в свою очередь, пообещал в соцсетях, что намерен твердо отстаивать свою позицию, которая заключается в необходимости реформирования армии и превращении ее в эффективную и профессиональную структуру. Он также отметил, что неоднократно заявлял о готовности выстраивать правильные институциональные отношения с главой государства. «Но я буду публично вмешиваться, когда сочту некорректным вмешательство президента Игоря Додона в работу министерства обороны», - написал Стурза.

В ответной реплике Игорь Додон заметил, что нужно действительно кормить свою армию, а не превращать молдавских солдат в «пушечное мясо» для иностранных генералов. Если Молдова сама не будет вмешиваться в войны и геополитические конфликты, то ей не понадобится оружие, на приобретении которого настаивают власти. «Было бы хорошо всем один раз и навсегда понять, что любое летальное оружие получает в ответ другой летальный удар», - подчеркнул президент.

В итоге и спикер Андриан Канду, и премьер Павел Филип бойкотировали заседание ВСБ. Их примеру последовали министр обороны Евгений Стурза, глава МВД Александру Жиздан и представитель Службы информации и безопасности. Лидер Демпартии Влад Плахотнюк от лица политформирования рекомендовал членам правительства и парламента не участвовать в заседании. Он объяснил это тем, что заседание было созвано без того, чтобы скоординировать присутствие большинства участников. Членов ВСБ не известили о повестке дня, а заседание назначено на время, когда многие не могут его посетить или находятся за пределами страны.

ВСБ рекомендует…

Президент отказался переносить заседание, отметив, что повестка была передана всем его членам несколько недель назад. «Дата совещания несколько раз менялось, в том числе по запросу некоторых из них. Если кто-то из правительства и парламента не согласен с повесткой, то пусть на заседании ВСБ предлагает другие темы для обсуждения», – заявил Игорь Додон.

По ситуации с расследованием «кражи века» и отчетом Kroll-2 были заслушаны глава Национального банка и генпрокурор. По их словам, около 1 млрд. леев из похищенных денег удалось вернуть, также наложен арест на имущество стоимостью около 3 млрд. леев. Ожидается, что в течение 2018 г. будут возвращены порядка 4-4,5 млрд. леев. В президентуре ждут дополнительной информации по поводу арестованного имущества и открытых уголовных дел.

Членов ВСБ проинформировали о том, что Нацбанк только накануне заседания получил в электронном формате отчет Kroll-2, и процесс передачи этой информации еще не закончился. В аппарате президента настаивают, чтобы отчет был передан на обсуждение совета и представлен широкой общественности. Согласится ли НБМ – пока не известно, поскольку руководство учреждения ссылается на запрет, прописанный в контракте. Совет потребовал, чтобы Нацбанк провел с Kroll переговоры по вопросу представления доклада в ВСБ.

Обсудить Национальную стратегию обороны не получилось, поскольку со стороны правительства не была представлена информация по этой теме. В прошлом году кабмин направил в аппарат президента проект стратегии для ознакомления и передачи в парламент. «У нас есть некоторые замечания, которые мы довели до сведения правительства. Надеюсь, что в скором времени появится возможность их обсудить», - отметил Игорь Додон.

Как сообщают в аппарате президента, в ближайшее время глава государства обратится с официальным письмом в ООН и Совет Европы по поводу принятия Парламентом Румынии ряда законов, представляющих риск для государственности РМ. В то же время, по словам президента, большинство присутствовавших на заседании членов ВСБ осудили декларации в поддержку объединения Молдовы и Румынии, назвав их призывами к ликвидации государственности нашей страны. Согласно озвученной информации, выявлены десятки фейковых деклараций, подписанных не большинством местных избранников или вообще посторонними людьми, например, священниками. «По мнению ВСБ, это грубое нарушение Конституции РМ. Совет рекомендует изменить законодательство и предусмотреть уголовное наказание за подобные действия. В ближайшее время будут разработаны и предложены парламенту подобные изменения», - отметил Игорь Додон.

На заседании ВСБ обсуждался и процесс приднестровского урегулирования. Члены совета приветствовали решения, которые были приняты в прошлом году, и рекомендовали всем переговорщикам в формате «5+2» продолжать эту деятельность в 2018 г. По словам президента, подготовлен и в ближайшее время будет представлен проект совместной декларации администрации президента, правительства и парламента, которая касается общей позиции по приднестровскому урегулированию. Президент сообщил, что вскоре ожидается визит в Молдову экс-главы итальянского МИДа, бывшего вице-президента Еврокомиссии Франко Фраттини, который исполняет обязанности спецпредставителя ОБСЕ по Приднестровью.