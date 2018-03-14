Эпопею с ценами на газ можно считать завершенной

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Экономика
Думитру Барбалат
16 марта НАРЭ подпишет соответствующее решение.
На портале НАРЭ опубликован проект решения совета агентства с новыми ценами на натуральный газ.
В последний раз цены были утверждены решением №19/2016 от 26 января 2016 года:
- для ТЭЦ - 5000 лей (251$) за 1000 кубов
- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 5892 лей (295,8$)
- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов - 6136 лей (308,8$)
C 1 января 2018 года:
- для ТЭЦ - 4018 лей (238,7$) за 1000 кубов
- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 4705 лей (279,6$)
- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 4895 лей (290,8$).
Таким образом, цены будут снижены (%/лей/$):
- для ТЭЦ - 24,44%/5,15%
- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 25,22%/5,79%
- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 25,35%/6,19%.
При снижении цен на газ для ТЭЦ ожидаемо и желательно, чтобы примерно на тот же процент снизили цены и на электроэнергию. Но этого, видимо, нам не видать, так как наши ТЭЦ производят только около 30 процентов электроэнергии. Остальную покупаем с Кучурганской ГЭС.
А теперь финальный аккорд.
Средний прогнозируемый курс доллара в 2018 году по сравнению с 2016 годом изменился на 17,94%.
Таким образом, снижая цены на газ в долларовом выражении только на 5-6%, нас наказывают.
Снижать цены следует в долларовом выражении - на 17,94%, а не на 5-6%.
Мы же газ покупаем не за свои леи, а за доллары.
И тогда цены должны быть:
- для ТЭЦ - 3453 лей (а не 4018 лей)
- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 4085 лей (а не 4705 лей)
- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 4265 лей (а не 4895 лей).
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