Эпопею с ценами на газ можно считать завершенной

Думитру Барбалат

16 марта НАРЭ подпишет соответствующее решение.

На портале НАРЭ опубликован проект решения совета агентства с новыми ценами на натуральный газ.

В последний раз цены были утверждены решением №19/2016 от 26 января 2016 года:

- для ТЭЦ - 5000 лей (251$) за 1000 кубов

- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 5892 лей (295,8$)

- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов - 6136 лей (308,8$)

C 1 января 2018 года:

- для ТЭЦ - 4018 лей (238,7$) за 1000 кубов

- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 4705 лей (279,6$)

- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 4895 лей (290,8$).

Таким образом, цены будут снижены (%/лей/$):

- для ТЭЦ - 24,44%/5,15%

- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 25,22%/5,79%

- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 25,35%/6,19%.

При снижении цен на газ для ТЭЦ ожидаемо и желательно, чтобы примерно на тот же процент снизили цены и на электроэнергию. Но этого, видимо, нам не видать, так как наши ТЭЦ производят только около 30 процентов электроэнергии. Остальную покупаем с Кучурганской ГЭС.

А теперь финальный аккорд.

Средний прогнозируемый курс доллара в 2018 году по сравнению с 2016 годом изменился на 17,94%.

Таким образом, снижая цены на газ в долларовом выражении только на 5-6%, нас наказывают.

Снижать цены следует в долларовом выражении - на 17,94%, а не на 5-6%.

Мы же газ покупаем не за свои леи, а за доллары.

И тогда цены должны быть:

- для ТЭЦ - 3453 лей (а не 4018 лей)

- для домашних потребителей, использующих до 30 кубов, - 4085 лей (а не 4705 лей)

- для домашних потребителей, использующих свыше 30 кубов, - 4265 лей (а не 4895 лей).