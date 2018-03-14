550 квартир, которые требует МВД, будут построены на месте проданного стрельбища клуба "Динамо"?

Лучник-олимпиец Дан Олару 12 марта сообщил в соцсети Facebook о том, что ему больше негде тренироваться: глава "Динамо" Аркадий Бостан продал стрельбище в Кишиневе.

"Журналисты, репортеры, гражданское общество, лица, принимающие решения! - обратился Олару. - Мы в ситуации, когда стрельба из лука разрушается самим центральным спортивным клубом "Динамо", под эгидой которого находится. Единственное стрельбище продано без предоставления спортсменам альтернативы для обучения. Через месяц мы должны начать подготовку к Европейским играм и к Юношеским олимпийским играм. Нам негде тренироваться! Это крик отчаяния всех, кто развивал и инвестировал в этот вид спорта на протяжении многих лет. Из-за мелочных и сомнительных интересов, через коррупционные схемы, все, что было построено на протяжении десятилетий, разрушается без колебаний. Так Молдова уничтожает спорт высоких достижений".

В одном из интервью Бостан утверждал, что "Динамо" - это бренд, который "был создан благодаря титанической работе, проделанной в разное время олимпийскими чемпионами Николаем Журавским (каноэ-двойка), Тудором Касапу (тяжелая атлетика), призерами Олимпийских игр Светланой Долженко-Крачевской (толкание ядра), Юрием Башкатовым (плавание), Олегом Молдован (стрельба), боксерами Виталием Грушаком и Вячеславом Гожан, тяжелоатлетами Анатолом Кырыку и Кристиной Йову. Обязанностью, долгом каждого члена клуба является консолидация этой репутации".

Блогер Еужен Лукьянюк возмущен тем, что председатель Олимпийского комитета Журавский занимается не спортом, а олимпийскими ужинами. Он в недоумении оттого, что Жиздан поставил во главе "Динамо" людей, которые стремятся к деньгам, а не к спортивным достижениям.

Отметим, что министр внутренних дел на днях потребовал 550 квартир для своих сотрудников. Не расчищают ли в парке на Рышкановке площадку под жилищное строительство? При этом зарплаты полицейских, по признанию самого Жиздана, составляют 17 тысяч лей. Почему бы им не вступить в ипотеку на общих основаниях?