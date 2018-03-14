Либералы выдвинули Валериу Мунтяну кандидатом на пост примара Кишинева

Валериу Мунтяну был выдвинут кандидатом от Либеральной партии на должность генерального примара муниципия Кишинев. Его кандидатуру поддержало большинство членов политбюро Либеральной партии.

Бюро рассмотрело кандидатуры на пост генерального примара муниципия Кишинев. Было подано и рассмотрено шесть заявок, сообщает realitatea.md.

Напомним, что Андрей Нэстасе является кандидатом от Платформы "Достоинство и правда" на должность генерального примара столицы. Кроме того, Андрей Нэстасе попросил поддержки у Майи Санду на местных выборах, однако она отметила, что пока формирование, которое она возглавляет, не приняло никакого решения в этом отношении.

В то же время ПДС упомянула, что примет окончательное решение только после того, как ЦИК объявит дату выборов и запустит избирательную кампанию.