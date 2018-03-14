С начала года РФ не пропустила три партии фруктов и овощей из Молдовы

С начала года Российская Федерация не пропустила на свою территорию три партии фруктов и овощей из Республики Молдова.

Причина - они не соответствовали новым правилам маркировки, которые вступили в силу в конце прошлого года. Чтобы избежать таких ситуаций, ANSA организовала семинар с производителями и экспортерами фруктов и овощей из Молдовы, которые отправляют свою продукцию на восточный рынок, передает tvrmoldova.md.

Новые правила экспорта в Российской Федерации вступили в силу 20 декабря прошлого года. Они предусматривают, что растительные продукты должны сопровождаться фитосанитарными сертификатами с данными как экспортера, так и с производителями. Название и адрес производителя также должны быть указаны на упаковке. Крайний срок для устранения всех технических несоответствий был продлен до 20 января 2018 года.

Эксперты говорят, что правила немного отличаются от правил европейского рынка. С начала года три партии фруктов для выхода на рынок в Российской Федерации были отвергнуты из-за несоответствий маркировке. Молдавские экспортеры и производители фруктов говорят, что они будут адаптироваться к новым требованиям.

Недавно российская фитосанитарная служба обратилась в Агентство продовольственной безопасности Республики Молдова с просьбой перечислить потенциальных производителей и экспортеров, которые намерены экспортировать продукцию на российский рынок в этом году. Также в документах будет включена информация, относящаяся к прошлогоднему производству. Документ будет направлен российской стороне для координации. В настоящее время в список экспортеров растительной продукции из Республики Молдова в Россию входят 191 компания.