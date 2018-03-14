Общество 4 место среди самых талантливых и гениальных людей заняла Клеопатра Стратан Клеопатра Стратан заняла четвертое место среди самых талантливых и гениальных детей в мире, опубликованном на сайте wonderslist.com. «Певица, которая в возрасте всего трех лет зарабатывала тысячу евро за каждую песню. Клеопатра родилась 6 октября 2002 года в Молдове. Она – самая молодая певица, которая дебютировала с альбомом «La Vîrsta de Trei ani». Она установила рекорд, выступив с двухчасовым концертом перед огромной аудиторией. Клеопатра держит рекорд лучше всего оплачиваемой молодой артистки и самой молодой певицы, получившей приз MTV», — пишет wonderslist.com.

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