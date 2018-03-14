Аналитик: Решение ЦИК ничего не значит. Не факт, что выборы в столице состоятся!

Решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) провести досрочные местные выборы в столице 20 мая еще не означает, что эти выборы состоятся. Таково мнение политического аналитика, писателя и журналиста Игоря Волницкого.

Как сообщает портал ТРИБУНА, в интервью для Europa Liberă он напомнил о прецеденте, когда по инициативе президента Игоря Додона ЦИК установила дату проведения референдума (24 сентября 2017 года), но позже было объявлено, что на этот плебисцит денег нет, а Конституционный суд позже вынес решение о том, что референдум проводиться не будет.

Аналитик заявил, что «даже если найдутся деньги, и досрочные выборы состоятся, их результаты вряд ли будут объявлены действительными».

По его мнению, эти выборы вполне могут не состояться. «Вот несколько предположительных сценариев: либо выборы не состоятся по той или иной причине, либо состоятся, но их результаты не будут признаны действительными», — заявил Волницки.

По мнению аналитика, «сначала нам следует понять, почему власть дала «зеленый свет» этим выборам. «Для власти было важно, чтобы началась предвыборная суета, когда многие политики раскрывают свои карты, как например возникшая между оппозиционными партиями напряженность. Им создали условия для конфронтации, а когда она достигнет максимальной точки, или будет получен ожидаемый результат, уже применят ранее означенные сценарии», — добавил он.

Кристина Пендя