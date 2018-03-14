Мнение: Идеалы Великого Объединения 1918 года используются в избирательных целях

В своем личном блоге журналист Виктор Никитуш рассуждает об интересах примара Ясс Михая Кирики в нашей стране, напоминая, что недавно он стал председателем Лиги унионистских избранников, созданной в том числе из местных избранников Республики Молдова, и отметив, что в Кишинэу Кирикой будут реализованы три проекта: восстановление здания Сфатул Цэрий, создание Центра этнических исследований и Центра подготовки медперсонала для ухода за пожилыми людьми.

По мнению журналиста, «так Кирика хочет ответить на исключение из СДП». «9 февраля члены Постоянного бюро уезда Яссы исключили примара из Социал-демократической партии. Имидж униониста, создаваемый Кирикой, является частью стратегии по сближению с партией Бэсеску, единственной унионистской партии в Румынии. Голоса жителей Молдовы, у которых в румынских паспортах ясская прописка, могут сыграть решающую роль в его политической судьбе», — пишет он.

«Замечаю, что идеалы Великого Объединения 1918 года используются в избирательных целях. Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Республике Молдова Даниел Йоницэ выразил такое же опасение, подчеркнув, что искренние чувства унионистов используются политиками.

В год столетия Объединения было бы наивным заблуждением не эксплуатировать патриотические чувства румын, но, в связи с этим рекомендую политикам не забывать, что это может обернуться для них серьезными последствиями», — пишет Никитуш.

Кристина Пендя