Универсальный сервис поиска жилья

Быстро и удобно найти жилье поможет специализированный международный онлайн-сервис Flatfy.md, работающий в 37 странах. На этом сайте сформирована подробнейшая база данных о разных вариантах квартир и домов, предлагаемых на первичном и вторичном рынке. Каталоги новостроек работают в 5 странах, с октября 2017 доступна информация и строящихся объектах Молдовы. Здесь собрана и каталогизирована информация о более чем 250 новых объектах жилой недвижимости Молдовы, построенных за последние годы. Информация, представленная на этом портале доступна в бесплатном режиме, есть русский и румынский вариант.

Тем, кто желает найти информацию о жилых комплексах Молдовы, достаточно просто зайти на этот сайт. Команда Flatfy.md уже смогла собрать и структурировать данные и создать полноценный, возводимых в стране. Благодаря еженедельному обновлению публикуемых данных, данный сайт обеспечивает актуальную информацию о ценах на жилье. На этой виртуальной площадке реализован комфортный инструментарий, позволяющий легко искать разные варианты недвижимости. Есть удобная система поиска в онлайн-каталогах, а также детализированные карты для отбора перспективных вариантов. Работать с функционалом площадки можно как на персональных компьютерах, так и на смартфонах, планшетах или других мобильных гаджетах.

Кроме фильтров по размещению новостроек и цены, недавно на портале Flatfy.md. были реализованные дополнительные системы сортировки, которые помогут выбирать дома по дате сдачи. Каждый клиент может легко отбирать строящиеся объекты, отыскивая оптимальный вариант. Данный инструментарий будет полезен как потенциальным покупателям, так и журналистам, которые смогут анализировать данные по застройщикам и отслеживать количество сданных в эксплуатацию домов. Вскоре на площадке планируют разместить видео новостроек, снятых с помощью дронов, что позволяет оценить местность и расположение домов с высоты птичьего полета.

С помощью подробных карт можно увидеть, где возводится дом и как плотно расположены дома и дороги вокруг. Есть ли школы, скверы, детсады и транспортные развязки. Мобильное приложение позволяет точно оценить и необходимые расстояния между разными объектами на карте. С помощью портала Flatfy.md посетители смогут не только посмотреть цены и расположение домов, тут можно оценить «риски инвестиций». На сайте есть информация, как об активных проектах застройщиков, так и об уже сданных в эксплуатацию. Эта детальная информация об опыте работы девелоперов поможет всесторонне проанализировать компанию, у которой планируется покупка недвижимости.