Движение «Воевод»: 24 марта будет футбольный турнир, и есть информация, что экстремистские группировки захватят парламент

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Глава национального движения «Воевод» Николай Паскару призывает граждан Молдовы начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге.
Президент Игорь Додон предупреждает, что из-за унионизма в Молдове может произойти гражданская война, а молдавское правительство – «парализовано», поскольку «спецслужбам запрещено мешать антигосударственным движениям».
«В Гагаузии раздаются голоса, призывающие к защите автономии с оружием в руках (в том числе от депутатов парламента Республики Молдова от АТО Гагаузия). Есть заявления депутатов Народного собрания Гагаузии, которые также осуждают унионизм и предупреждают о рисках, вызванных этим явлением», - напомнил Николай Паскару.
По его словам, в марте 2018 года в Кишиневе состоится антигосударственный марш, в рамках которого будет объявлено объединение с соседним государством. Марш проведут граждане Румынии, приехавшие из-за рубежа.
«Есть сигналы, что 24 марта будет организован футбольный турнир, где соберутся члены организаций «Ultras», «NouaDreaptă», «Legiunea deFier», «Zimbru-Ultras», и ожидаются крупные ожесточенные столкновения. Есть информация, что эти экстремистские группировки дестабилизируют ситуацию в Кишиневе и займут парламент Республики Молдова. […] Ожидается государственный переворот по сценарию Одессы и Киева», - подчеркнул общественный деятель.
Лидер движения «Воевод» призвал посольства, аккредитованные в Республике Молдова, Миссию ООН в Молдове «вмешаться для прекращения этих провокаций и давления со стороны Румынии на государственные органы и должностные лица», сообщает NOI.md.
Кроме того, Паскару призвал граждан Молдовы «начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге».
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