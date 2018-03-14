Движение «Воевод»: 24 марта будет футбольный турнир, и есть информация, что экстремистские группировки захватят парламент

Глава национального движения «Воевод» Николай Паскару призывает граждан Молдовы начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге.

Паскару напомнил, что 10 марта в Яссы были созваны примары, которые символически проголосовали за «унирю», чтобы обсудить организацию действий против Республики Молдова: «Невероятна дерзость Бухареста, который оказывает давление на примаров Молдовы, чтобы они подписали так называемые «унионистские» декларации. Эти действия имеют организованный характер и являются непосредственным вмешательством Румынии во внутреннюю политику РМ. Под различными предлогами, такими, как помощь Румынии, в том числе от ЕС, Румыния проводит политику дезинформации, коррумпирования представителей органов местного самоуправления, СМИ и общества. Румыния непосредственно вмешивается во внешнюю и внутреннюю политику Республики Молдова путем организации провокаций, а также толерантностью, проявляемой к враждебным действиям и заявлениям некоторых румынских политиков. Более того, Румыния не признает границу с Республикой Молдова и не признает молдавский этнос».

Президент Игорь Додон предупреждает, что из-за унионизма в Молдове может произойти гражданская война, а молдавское правительство – «парализовано», поскольку «спецслужбам запрещено мешать антигосударственным движениям».

«В Гагаузии раздаются голоса, призывающие к защите автономии с оружием в руках (в том числе от депутатов парламента Республики Молдова от АТО Гагаузия). Есть заявления депутатов Народного собрания Гагаузии, которые также осуждают унионизм и предупреждают о рисках, вызванных этим явлением», - напомнил Николай Паскару.

По его словам, в марте 2018 года в Кишиневе состоится антигосударственный марш, в рамках которого будет объявлено объединение с соседним государством. Марш проведут граждане Румынии, приехавшие из-за рубежа.

«Есть сигналы, что 24 марта будет организован футбольный турнир, где соберутся члены организаций «Ultras», «NouaDreaptă», «Legiunea deFier», «Zimbru-Ultras», и ожидаются крупные ожесточенные столкновения. Есть информация, что эти экстремистские группировки дестабилизируют ситуацию в Кишиневе и займут парламент Республики Молдова. […] Ожидается государственный переворот по сценарию Одессы и Киева», - подчеркнул общественный деятель.

Лидер движения «Воевод» призвал посольства, аккредитованные в Республике Молдова, Миссию ООН в Молдове «вмешаться для прекращения этих провокаций и давления со стороны Румынии на государственные органы и должностные лица», сообщает NOI.md.

Кроме того, Паскару призвал граждан Молдовы «начать кампанию по сбору подписей, чтобы подать иск против Румынии в Международный суд в Гааге».