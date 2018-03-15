«Принципы мешают коммерции»: Гимпу превращается в Троцкого и готовит революцию?

Уже совсем скоро состоятся манифестации унионистов, которые могут иметь прямое отношение к «декларации об объединении с Румынией»

«Принципы мешают коммерции». Эту фразу я не так давно услышал в одном из российских фильмов об известном революционере Льве Троцком. И задумался... Ведь как символично,что фраза из киноленты о советском наркоме, так органична, так подходит главному молдавскому борцу с коммунизмом Михаю Гимпу!

Несколько дней назад он принимал участие в пресс-конференции, посвященной вопросу объединения Молдовы с Румынией. В какой-то момент его спросили о кандидате на пост министра юстиции Веронике Ифтоди. Отвечая, Михай Гимпу вспомнил о лидере Демпартии Владимире Плахотнюке.

«При всей моей «любви» к Владимиру Плахотнюку, к ДПМ... Вы все знаете, что произошло. Если он поддержит заявление об унире, я прощу ему все грехи!» - заявил либерал.

Знаете, выглядит это, конечно, как шутка, а Михай Гимпу — будем откровенны — юморист неплохой. Но важен другой момент: в каждой шутке Михая Гимпу только доля шутки. А потому либерал лишь в очередной раз расписался в своей беспринципности.

Сразу вспоминается обращение Владимира Воронина к главному либералу страны на заседании парламента в декабре:

«Гимпу! Ты на кого работаешь вообще? Четыре года тебя не финансирует Румыния, а ты сидишь с румынским флагом. Тебе не стыдно? Ты себя уважаешь или нет? А? Миша?»

Сейчас, видимо, деньги появились, и на радостях Михай Гимпу наверняка еще наплюет на парочку своих принципов. Вот недавно он заявил о том, что зарегистрировал в канцелярии парламента декларацию об унире. Рассматривать ее будут 27 марта, в годовщину событий столетней давности.

А ведь еще несколько лет назад Михай Гимпу в редакции «Комсомолки» заявлял, что унири не будет. Цитата:

«Когда мы говорим о румынском языке как таковом, не нужно это понимать таким образом, что Молдова объединится с Румынией. Это блеф. Никогда не будет объединения с Румынией».

Кстати, 25 марта унионисты планируют провести в центре Кишинева акции, посвященные столетию объединения с Румынией. Унионисты предполагают, что их будет 100 тысяч... Неудивительно, что некоторые представители власти насторожились. Ведь кто знает, чем все это обернется? Манифестации могут быть звеном одной и той же цепи, что и рассмотрение «декларации Гимпу»...

Ясно одно: главный молдавский либерал согласится на все. И это все может иметь печальные последствия.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ