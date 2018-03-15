Геополитический фактор будет преобладать на выборах в Кишинёве

На досрочных местных выборах, которые пройдут 20 мая в Кишинёве и Бэлць, будет преобладать геополитический фактор. Кроме того, эта избирательная кампания сопряжена с большой ответственностью для проевропейских партий. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Политолог Игорь Волницкий считает, что на выборах в муниципии Кишинёв геополитический фактор будет преобладать, в том числе, потому, что в этом году пройдут и парламентские выборы. У 2018 года имеются и другие значения: так, он является столетним юбилеем объединения Бессарабии с Румынией. „И это снова поделит жителей столицы на два разных лагеря. Следовательно, нам не удастся уйти от этого геополитического фактора. Радикализация общества в рамках подготовки к парламентским выборам уже происходит, и она не может не повлиять на досрочные выборы в Кишинёве и Бэлць”, - говорит Игорь Волницкий.

Экс-депутат Стелла Жантуан считает, что нынешние выборы в муниципии Кишинёв будут отличаться от предыдущих, а политические технологии, которые будут использоваться, окажутся разнообразными и неожиданными для политических конкурентов. „Думаю, геополитический фактор будет значимым на этих выборах, но, всё же, будет присутствовать сочетание управленческих навыков кандидата, его прошлого, с его геополитической ориентацией, которая будет стоять лишь на втором месте. Я считаю, что профессиональный портрет кандидата будет иметь значение для кишинёвцев”, - отметила Жантуан. По её мнению, эта избирательная кампания сопряжена с ответственностью, прежде всего, для проевропейских партий, которые являются результатом протестного движения, инициированного в начале 2015 года. Помимо этого, экс-депутат считает, что результаты муниципальных выборов окажутся предвестниками результатов парламентских выборов.

Глава фракции Либеральной партии в Кишинёвском муниципальном совете Ион Чебану заявил, что Валериу Мунтяну, кандидат от ЛП на местных выборах, обязательно выйдет во второй тур. „Мы считаем, что у нас есть все шансы выйти во второй тур, победить социалистов, иметь ясные перспективы перед парламентскими выборами. Валериу Мунтяну идёт не для того, чтобы работать лишь до осени, он идёт для того, чтобы продолжить начатые проекты, он идёт с новыми проектами и на пятилетний срок”, - сказал Ион Чебану.