Известный российский блогер: Air Moldova - самая мерзкая авиакомпания в мире (ВИДЕО)

Пока Александр Лапшин отстаивал свои права, другие пассажиры покорно смирились с беспределом.

Российский блогер Александр Лапшин, известный по никнейму puerrtto, решил отправиться в Африку! При чем тут Молдова? Объясняем: именно из-за молдавской аваиакомпании Air Moldova сорвалось его путешествие. Об этом он и написал в своем блоге.

"В моей туристической практике проблемы с авиакомпаниями возникали достаточно часто. Когда летаешь по сто раз в году, то риск попасть за задержку и отмену рейса выше, чем летая дважды в год в отпуск. Большинство авиакомпаний бережно относятся к пассажирам и стараются минимизировать ущерб, неизбежно наносимый им изменениями расписаний. Но иной раз сталкиваешься с таким жлобьем, что диву даешься. Полетав в своей жизни на 124 авиакомпаниях мира, я уверенно ставлю молдавского перевозчика "Air Moldova" как одну из самых отвратительных авиакомпаний мира. Благодаря им разрушилось мое путешествие в Африку, которое я планировал несколько месяцев", - пишет Александр.

По его словам, его путешествие в Африку стартовала из Стамбула, куда я должен был попасть кратким 55-минутным перелетом из Кишинева.

"Я заложил 10 часов между прилетом в Стамбул и вылетом оттуда в Африку и ничто не предвещало неприятностей. В 12:40 утра вылет, мы приехали в аэропорт в 11:00, спокойно сделав онлайн-регистрацию этим же утром. Приезжаем, а на табло стоит "canceled". В первый момент я даже улыбнулся, прикинув, что не иначе как нас отправят альтернативным рейсом румынского Tarom, который вылетает на час позже и после недолгой пересадки в Бухаресте прилетает в Стамбул аж за 6 часов до вылета самолета в Африку. Похожий расклад выходил с Alitalia через Рим и тоже без всяких проблем успевал бы в Стамбул", - рассказывает блогер.

Он добавил, что подошел к представителю Air Moldova, и тот ошарашил тем, что" якобы им слишком дорого договариваться с другими авиакомпаниями, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения".

"Поэтому, предлагается улететь на следующий день таким же рейсом. Кто-то спросил, оплачивается ли отель? Нет, не оплачивается. Обед? Да вы шутите. А надо сказать, что молдавский народ отличается удивительной покорностью и я бы сказал пассивностью. Послали их нафиг, мол, рейс мы отменили и деньги ваши не вернем - и люди стоят и грустят. Мы не такие. Я сразу "наехал" на представителя авиакомпании и после минут десяти достаточно грубой перебранки, в которой были такие слова как "больной", "на себя посмотри" и прочее, лично мне (но не другим) предложили лететь прямо сегодня на Turkish airlines в 21:30. Но этот вариант мне не подходил, ибо я не успевал на свой рейс из Стамбула в Африку. Продолжаю требовать пересадить меня на Tarom, или Alitalia. Опять переходим на повышенные тона и мне удается отжать их на обед и что интересно, талон на обед выдали только мне, но не другим пассажирам. Забегая вперед замечу, что пообедать я не успел по-любому, но это все мелочи", - пишет блогер.

К своему тексту он присовокупил видео разговора с представительницей компании:

"Вы спросите, почему в таком случае не купить билет за свой счет, чтобы не развалить всю поездку? Отвечаю, румынская авиакомпания Tarom за перелет в Стамбул прямо здесь и сейчас хотела 629 евро за 55-минутный полет, а итальянцы и того больше, 904 евро. Мне все вместе взятые билеты в Африку обошлись лишь немногим больше, - продолжает Александр. - Иду в авиакассы Air Moldova, где по словам представителя выписывают билеты. Там вначале твердят, что могут лишь перебить билеты на завтра, но после очередной порции ругани вдруг соглашаются отправить в Стамбул через Бухарест. И все бы хорошо, но за полтора часа выяснений отношений закончилась регистрация на этот рейс и даже посадка. Все, других шансов успеть на рейс из Стамбула в Африку нет. Под занавес меня отправляют в Афины, откуда я улетел в Израиль, где сейчас и нахожусь".

Затем блогер подвел итоги, рассказав о покорности наших соотечественников:

"Подчеркну, что из всех пассажиров рейса лишь я и еще одна дама возмущались и что-то требовали. Молдаване же спокойно расселись на свои чемоданы и принялись грустить и тупить в телефоны. Поразительно, ребята, вы так навсегда останетесь задворками Европы. Видимо, Air Moldova привыкли к менталитету сограждан и давно забили болт на права авиапассажиров. Я все же улетел из Кишинева, но уже не в Стамбул, куда потеряло всякий смысл лететь. А в Тель-Авив, по крайней мере, навещу маму в израильском городе Хайфа.

Излишне говорить, что деньги за билет молдаване возвращать не собираются и с улыбкой предлагают "можете подать в суд". Имеется в виду, в молдавский суд, поскольку билет покупался на сайте авиакомпании. Между тем, по молдавским законам, при отмене рейса полагается не только отправить пассажира БЛИЖАЙШИМ рейсом в пункт назначения, но и разместить в отеле при задержке более 8 часов (нам следующий рейс предлагался через 24 часа), кормить и даже выплатить компенсацию от 250 евро и более, в зависимости от расстояния перелета".

А вы сталкивались с подобным?

ИГОРЬ КРУДУ