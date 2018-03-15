Мнение: Отставка Тэнасе может быть частью сценария

Отставку бывшего министра юстиции Александра Тэнасе можно рассматривать как часть сценария.

Такое мнение высказали гости передачи «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova, сообщает IPN.

Бывший вице-премьер Виктор Степанюк считает, что отставку бывшего министра юстиции Александра Тэнасе можно рассматривать как сценарий. «Еще предстоит увидеть, искренне ли он решил уйти, но я не думаю, что он ушел сам, потому что, как мы могли убедиться, его можно шантажировать. Я думаю, его еще используют в ближайшие годы», – отметил Виктор Степанюк.

Адвокат Павел Мидриган утверждает, что опубликованная беседа между Александром Тэнасе и Вячеславом Платоном еще раз демонстрирует, что в Молдове существует двойная жизнь: одно говорится на официальном уровне, и другое происходит между разными публичными лицами. «Есть некоторая координация в отставке министра юстиции и, возможно, определенная комбинация», – считает Павел Мидриган.

Политолог Виктор Чобану напомнил, что через один день после объявления отставки Александр Тэнасе написал в социальной сети, что нет ничего криминального в беседе с Вячеславом Платоном, обнародованной телеканалом. «За эти 24 часа что-то произошло. Похоже, власть считает, что потери превышают прибыль. Это вторая отставка Тэнасе, который так и не преуспел в осуществлении реформ», – подчеркнул аналитик. Виктор Чобану упомянул, что самым интересным моментом является утверждение новым министром Виктории Ифтоди из Конституционного суда, добавив, что одни и те же лица переходят из одного учреждения в другое.

Александр Тэнасе объявил в воскресенье, 11 марта, что он подает в отставку с должности министра юстиции, тем самым завершая свою публичную карьеру. Это заявление было сделано после того, как 9 марта канал Jurnal TV обнародовал телефонный разговор Александра Тэнасе, состоявшийся в 2015 году, когда он был председателем Конституционного суда, с бизнесменом Вячеславом Платоном, который в настоящее время отбывает срок за мошенничество, коррупцию и отмывание денег.