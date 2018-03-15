Более 7000 преступлений совершены в нетрезвом состоянии

Более 7 000 преступлений, совершенных в прошлом году, были совершены людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Генерального управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции Марин Максиан, передает МОЛДПРЕС.

Эта цифра составляет более 20% из около 33 тыс. совершенных преступлений. Данные содержатся в карте последствий потребления алкоголя, которая была разработана сотрудниками полиции.

«В карте содержатся данные о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по стране, разделенные по районам и муниципиям. Согласно карте, из общего количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, большинство считаются небольшой тяжести, а 89% преступлений совершены в транспортной области, где преобладает вождение в состоянии алкогольного опьянения», - отметил Максиан.

По его словам, большинство преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, зарегистрировано в центральном регионе страны, а в мун. Кишинэу цифра достигает 819 преступлений.

«Карта была разработана для информирования и повышения ответственности сообщества, гражданского общества и компетентных органов о последствиях потребления алкоголя. Они должны предпринять конкретные меры для предотвращения и борьбы с этим преступным явлением. Кроме того, карта позволит лучше планировать действия по предупреждению полиции, для сокращения количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения», - подчеркнул Марин Максиан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Республика Молдова является одной из стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на международном уровне - 16,8 литра алкоголя в год на душу населения.