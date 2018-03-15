Гражданин Молдовы подозревается в отмывании €1,7 млрд в деле Petrotel Lukoil

В громком деле Petrotel Lukoil, которое расследуется в Румынии в связи с подозрением в том, что компания и ее руководство причастны к отмыванию денег, фигурирует и гражданин Республики Молдова. Молдаванин подозревается в злоупотреблении кредитом компании и отмывании денег.

Судьи трибунала Прахова, в Румынии, отложили решение по делу Petrotel Lukoil. Суд распорядился об "переносе в виду продолжения заслушивания подсудимых" на 16 апреля 2018 года, 09:30, сообщает e-politic.ro.

По словам прокуроров прокуратуры при Апелляционном суде Плоешть, Андрей Юрьевич Богданов, гражданин России, генеральный директор и член Совета директоров SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, подозревается в злоупотреблении капиталом компании и отмывании денег. В то же время SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti также подозревается в отмывании денег. Кроме того, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Netherlands обвиняется в соучастии в злоупотреблении кредитом общества и соучастия в отмывании денег.

В деятельности гражданина Республики Молдова Андрея Рацэ, который является членом Совета директоров SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, правоохранительные органы выявили злоупотребление кредитом компании и отмывание денег.

Заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti Дан Дэнулеску подозревается в соучастии в незаконном использовании кредита компании и соучастии в отмывании денег.

Дорел Дуцу, главный бухгалтер SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, обвиняется в соучастии в незаконном использовании кредита компании и соучастии в отмывании денег. Россиянин Алексей Войнцев, заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti, был отправлен в суд за соучастие в недобросовестном управлении кредитом компании, а гражданка России Ольга Кузина, заместитель генерального директора SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti подозревается в соучастии в злоупотреблении кредитом фирмы и соучастии в отмывании денег.

По данному делу сотрудники прокуратуры при Апелляционном суде Плоешть рассчитали убыток в размере 7 597 094 338,10 румынских леев, что эквивалентно 1 766 766 125 евро.