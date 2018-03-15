Азербайджан дал Молдове шанс - "газовый коридор" в Румынию

Энергетический сектор имеет большое значение для Молдовы, поскольку страна имеет очень ограниченные ресурсы и почти полностью зависит от одного источника энергии, сказал в интервью министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудор Ульяновский.

По его словам, будучи заинтересованной в обеспечении энергетической безопасности, Молдова разработала новую стратегию до 2030 года, которая определяет стратегические цели, приоритеты и возможности в этой области и преследует три основные задачи: обеспечение безопасного энергоснабжения; развитие конкурентных рынков и их региональная и европейская интеграция; обеспечение устойчивости энергетического сектора, передает day.az

"По тем же причинам мы очень заинтересованы в диверсификации источников энергии и маршрутов их доставки, и мы надеемся, что большую роль в достижении этой цели может сыграть Азербайджан, особенно благодаря успешной реализации "Южного газового коридора", включая его сегменты TAP и TANAP, которые должны обеспечить диверсификацию источников природного газа и усилить энергетическую безопасность многих европейских стран", - сказал Ульяновский.

По его словам, Молдова также заинтересована в продвижении других энергетических проектов, таких как AGRI (Интерконнектор Азербайджан-Грузия-Румыния), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа по трубопроводам в Грузию, а затем сжиженного газа в Румынию, а также трубопровод BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия), которые в долгосрочной перспективе могут стать важными инструментами обеспечения энергетической безопасности стран региона.

"Это особенно важно для нас в контексте подключения Молдовы к румынской газовой системе через трубопровод Яссы-Унгены и особенно в плане завершения в конце этого года строительства газопровода Унгены-Кишинев, спроектированного для снабжения газом столицы Молдовы, которая является крупнейшим потребителем в стране. Полная реализация этого крупного проекта позволит Молдове не только подключиться к румынской энергетической системе, но и к европейской; это также создаст новые возможности для диверсификации энергоснабжения и повышения энергетической безопасности страны", - отметил Ульяновский.

"Южный газовый коридор", стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

План проекта AGRI предусматривает транспортировку азербайджанского газа по газопроводам на Черноморское побережье Грузии, где он будет сжижаться на специальном терминале и доставляться танкерами на терминал в румынском порту Констанца.

Проект является первым в своем роде, нацеленным на транспортировку природного газа из Каспийского региона в Европу через Черное море. В 2017 году стоимость проекта оценивалась от 1,2 миллиарда до 4,5 миллиарда евро.

Участниками проекта AGRI являются SOCAR, Грузинская нефтегазовая корпорация, а также компании MVM (Венгрия) и Romgaz (Румыния). В феврале 2011 года стороны учредили SC AGRI LNG Project Company SRL для реализации проекта.

Согласно прогнозам на официальном сайте AGRI, растущая зависимость от импортируемого природного газа в странах ЕС увеличится с сегодняшних 57 процентов до 84 процентов в 2030 году. Учитывая это, проект AGRI LNG приобретает все большую ценность, представляя собой альтернативный маршрут поставок газа в Европу.