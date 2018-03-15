Есть ли место Молдове в скандале между Россией и Великобританией

Олег ВОЛКОВ

Председатель парламента Андриан Канду выразил солидарность Великобритании в борьбе против России. На своей странице в Faceebook он озаботился ситуацией вокруг скандала из-за отравления в Лондоне бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля.

«Ситуация в Великобритании очень тревожная, - грудью вступился Канду за британскую корону. - Вовлечение иностранного государства в физическое устранение людей или ослабление государственных, банковских систем, манипулирование и агрессивное вмешательство СМИ, вмешательство в избирательный процесс - все это происходит в Великобритании. Инстинкт коллективного сохранения от постоянных вызовов и угроз, исходящих от недоброжелателей, побуждает нас к поиску новых решений. Мы солидарны с Великобританией и готовы предложить ей всю необходимую поддержку».

Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона, пока не получит образцы химического вещества, использованного для отравления Скрипаля. А вот Канду не нуждается ни в каких доказательствах – его вердикт готов.

Между тем позиция спикера вызвала недоумении и у левых, и у правых политиков.

В эфире передачи «Politica» на телеканале TV8 политический обозреватель Виктор Чобану заявил, что не видит места Кишинева в рамках скандала: «Не думаю, что роль Молдовы в том, чтобы участвовать в противостоянии великих держав. Это не наш уровень, скажем так».

Политолог Алексей Тулбуре посоветовал Канду посотрудничать с Великобританией в расследовании кражи миллиарда. Аналитик не думает, что Лондону требуется помощь, и считает целью Канду намерение ухудшить молдо-российские отношения и послать некие сигналы западным партнёрам. Аналитик Дионис Ченуша считает, что Канду блефует: «Мы вновь стали свидетелями очень явной попытки использовать во внутриполитических целях любой международный скандал, в котором фигурирует Россия».

Мишенью власти стало и русскоязычное население. В понедельник стало известно, что правительство не поддержало законодательную инициативу социалистов о запрете импорта лекарств без инструкции на русском языке. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Светлана Чеботарь сослалась на то, что напечатать инструкцию – значит повысить расходы производителей, «а если инструкция большая, им придется делать большие упаковки». Якобы для разъяснения действия лекарств есть врач.

Давно известно, что наше правительство неровно дышит к фармацевтическим компаниям, которые получают такие безумные прибыли от продажи лекарств, что никакие затраты на вкладыш не отразятся на их благосостоянии. Такой штрих. Премьер Павел Филип недавно сообщил о том, что агентство по лекарствам и медизделиям снизило на 9,3 процента цены на 1440 наименований лекарств – но эти новые цены вступят в силу только после того, как будут распроданы все лекарства, завезенные по старым ценам. Но почему-то никогда не бывает наоборот: чтобы при подорожании медикаментов новые цены тоже вступали в силу только после того, как будут распроданы все дешевые!

Филип оценил инициативу с вкладышем как часть предвыборной кампании. В ответ башкан Гагаузии Ирина Влах напомнила, что проект призван облегчить жизнь пожилых людей: «Не все понимают молдавский и могут допустить ошибку при приеме лекарств». «У меня точно нет никаких выборов, - сказал она. - У нас в регионе только 10 процентов населения понимает молдавский, мы должны позаботиться о людях».

«Покупатель - это человек, который платит деньги и потому имеет право получить информацию на языке общения и понимания, - прокомментировал ситуацию политик Виктор Шелин. - Европейская хартия о языках гласит: если 20 процентов населения общаются на ином языке, нежели государственный, государство обязано обеспечить функционирование этого языка во всех сферах общественной жизни. Где ваша последовательность, уважение к европейским нормам, к народу?».

«Надо подать в международные суды на правительство, - считает гагаузский журналист Дмитрий Попозогло. - Абсолютно точно зная, что в Молдове есть сотни тысяч граждан, понимающих только русский, оно отказало им в праве читать инструкции к лекарствам на понятном языке. Решили пойти по пути этнического геноцида?».

Кабинет министров не поддержал также предложенные группой депутатов законодательные поправки о введении в обязательном порядке отчества в документах, удостоверяющих личность. По мнению авторов, это будет означать соблюдение прав этнических меньшинств, для которых использование отчества традиционно. Тем не менее, в дальнейшем в документах будут фигурировать только имя и фамилия владельца.

Политолог Валерий Осталеп назвал все происходящее идиотизмом: «Люди, которые винят и клянут Советский Союз за диктатуру, - но не принимают ни одну точку зрения, кроме своей, которую трудно назвать точкой зрения. Люди, которые клянут коммунизм и социализм, обещают всем, хотя непонятно от чьего лица они раздают такие бонусы, - что можно ничего не делая войти в ЕС и получать просто так деньги. Я даже не знаю, как называется такой строй: ничего не делаешь, входишь в ЕС, и тебе платят. Люди, которые обещают защиту прав меньшинств «по-европейски», но не скрывают своей ненависти к русскому языку, на котором здесь говорят сотни лет. Люди, которые оскорбляют и угрожают только потому, что ты говоришь по-молдавски и хочешь развивать свою страну, а не уничтожать. Я вынужден признать, что эти люди есть. Но и им придётся признать, что мы не согласны с идиотизмом. Потому что всё вышеперечисленное говорит об идиотизме. Он губит эту страну с 1989-го. Идиотизм обречён перед интеллектом и волей. Вот и посмотрим, чего больше в Молдове».