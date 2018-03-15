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RISE назвал имена молдаван из списка PanamaPapers
15.03.2018

Их более сорока, все они граждане Республики Молдова и среди них есть представители самых разных социальных статусов, в том числе предприниматель, политик, адвокат, художница, IT специалист, банкир.

Что их связывает – так это упоминание в конфиденциальных документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, скандальная публикация которых получила название #PanamaPapers. У этой компании — богатейший опыт по созданию подставных фирм и офшорных структур, а также консультированию по вопросам сокрытия имущества и отмыванию денег.

Представители Молдовы «засветились» в рассекреченных файлах после того, как воспользовались услугами панамской фирмы.

RISE Молдова является партнёром по Республике Молдова проекта глобального расследования #PanamaPapers, координируемого Международным консорциумом журналистских расследований. В рамках этого проекта было рассекречено более 11 млн. файлов, что стало самой масштабной утечкой информации в истории. Многие из этих документов оказались в нашем распоряжении, что позволило нам провести целый ряд расследований, имеющих общественный интерес.

Проанализированная журналистами RISE Молдова информация позволила выявить офшорные отношения многих молдавских политиков и бизнесменов, узнали настоящих бенефициаров крупнейшего кабельного оператора и поставщика интернет услуг в Молдове, определили, как двое российских предпринимателей использовали свою офшорную компанию для выдачи $5 млн. кредита одному кишинёвскому винзаводу, который им же и принадлежит и многое другое.

Журналисты RISE Молдова намерены провести и другие расследования на основе документов #PanamaPapers.

C полным списком молдавских предпринимателей (известным на начало мая 2016 года), которым сотрудники Mossack Fonseca помогали создавать офшорные структуры, можно ознакомиться по ссылке.


 
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