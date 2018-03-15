Доброжелателей, разместивших фото найденных документов в соцсетях, ждет солидный штраф

Тех, кто нашел удостоверяющие личность документы и разместил их фотографию в Интернете, ожидает штраф на сумму до 15 000 леев. Предупреждение исходит от Национального центра по защите персональных данных.

В связи с тем, что в Facebook увеличилось число объявлений о подобных находках и публикаций удостоверяющих личность документов, Национальный центр по защите персональных данных настоятельно рекомендует и призывает граждан не размещать в социальных сетях фотографии найденных документов, сообщает bani.md.

Даже несмотря на то, что это благородный жест, имеет место нарушение положений Закона № 133 о защите персональных данных. Удостоверение личности, водительские права, банковские карты и другие документы содержат персональные данные. Их опубликование ведет к появлению риска того, что их владельцы могут получить "сюрприз" от злоумышленников.

Таким образом, нужно избегать публикации всех найденных документов в интернете. Национальный центр по защите персональных данных рекомендует в случае нахождения документов обратиться в учреждение, которое его выдало, или в полицию. Эти учреждения - быстрее всего найдут "хозяина" документа. В противном случае, нашедшему грозит ощутимый штраф, который может достигать 15 000 леев.