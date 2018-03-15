Верность традиции: о трудовых буднях, огорчениях и радостях молдавской «молочки»

Игорь Нистряну

О трудовых буднях, огорчениях и радостях молдавской «молочки».

В последние годы в массовом сознании Молдова ассоциируется с картиной не самого оптимистичного содержания: отъезжающее за рубеж трудоспособное население, пустеющие села, кое-как сводящая концы с концами национальная экономика. Отчасти в таком восприятии виновны и мы, журналисты, - отвыкли замечать хорошее, стремимся заострить внимание аудитории на «сенсационном», порой даже не утруждая себя проверкой достоверности публикуемого.

Но стоит возникнуть скандалу, как это случилось в начале февраля текущего года с растиражированной прессой историей о содержании в отечественных молочных продуктах растительных жиров, – начинаешь разбираться, вникать в детали, и вырисовывается картина другой Молдовы. Страны, где люди, вопреки всем трудностям, продолжают жить, заниматься производством, выпускать нужные населению товары.

Молочная отрасль, как и остальные, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, столкнулась в 1990-е годы, когда шло разрушение развитой сырьевой базы советской Молдавии, с огромными проблемами. Немало их у молочников и сегодня. Но отрасль выжила. И не просто выжила, но даже при отсутствии адекватной государственной политики по поддержке молдавских товаропроизводителей умудряется развиваться.

О том, как это удается, беседа с генеральным директором крупнейшего производителя молочной продукции в Молдове компании JLC Еленой Белан.

Молоко, взятое за основу

Естественно, первый наш вопрос был связан с вбросом в информационное пространство «бомбы» – якобы отсутствии в «молочке» собственно молока. Именно под подобным заголовком в одном авторитетном издании вышла публикация, спровоцировавшая медийный скандал.

Е. Белан: «Это неправда. Цельное молоко является для нас основным видом сырья для производства молочных продуктов. Только в 2017 году два наших молочных завода – кишиневский JLC и бельцкий Incomlac – заготовили почти 60 тысяч тонн молока, в том числе от населения 35,5 тысячи тонн и от ферм 24,5 тысячи тонн. Среди них была и наша собственная ферма в селе Ружница, давшая около 2 тысяч тонн. Кроме того, в холодное время года мы импортируем молоко: в том же прошлом году завезли из Румынии и Украины около 20 тысяч тонн.

Даже летом, когда по сравнению с зимним периодом количество молока увеличивается в три раза – а Молдова является единственной страной на постсоветском пространстве, где фактор сезонности такой высокий, 1:3, – мы от избытка сырья не отказываемся, а принимаем все молоко. Делаем это для того, чтобы поддержать крестьянские хозяйства, иначе они пустят коров на убой, а восстановить поголовье будет очень сложно. Кроме того, учитываем и социальный фактор – население стареет, потом в селах некому будет заниматься производством молока.

Такая политика по заготовке сырья способствует развитию фермерских хозяйств, особенно в центральной части страны. Например, в 2016 году открылась крупная молочная ферма в Яловенском районе, которая на сегодняшний день поставляет нам 8 тонн молока в сутки. Согласно данным за прошлый год, поставки молока от фермерских хозяйств значительно увеличились.

При существующем избытке молока было бы нелепо использовать для основы молочной продукции что-то другое. Летом избыток молока сушим, делаем масло. Его и сухое обезжиренное молоко экспортируем в Россию, Казахстан, раньше, до конфликта в Сирии, поставляли и в страны Ближнего Востока».

Справка. Поскольку нашим молочным заводам из-за сезонного фактора часть сырья приходится все-таки импортировать, после подписания Республикой Молдова Соглашения об ассоциации с ЕС производители столкнулись с рядом проблем. В данном Соглашении определены позиции по импорту молочной продукции. В частности, на беспошлинный ввоз молока как сырья выделена квота в объеме лишь 5 тысяч тонн – это почти ничего. Пошлина на импорт сливок, используемых как сырье, составляет целых 15 процентов. По позициям, которые можно импортировать из ЕС, а это - упакованное молоко, сметана и сливочное масло, беспошлинная квота установлена на уровне одной тысячи тонн.

Вроде бы защита рынка, но, с другой стороны, на кисломолочную продукцию, куда входят, в основном, йогурты, пошлин нет. Получается, что в Молдову открыт ввоз высокорентабельных продуктов, которые могут производиться и в нашей стране. Просьбы производителей снять пошлину на ввоз сырья, чтобы сполна обеспечить им отечественные мощности по переработке, а заодно создать условия для лояльной конкуренции с импортной молочной продукцией, родное государство оставило без ответа.

Молокозаводы вынуждены завозить сырье, заплатив пошлину, хотя это нерентабельно, для того, чтобы в зимний период поддержать молдавский рынок. Если его объем уменьшится, к нам сразу нахлынут иностранные производители. Известна политика транснациональных гигантов в Румынии и Болгарии, выжимающих из местных производителей скидки до 40 процентов, что буквально убивает национальную молочную промышленность. Конкурировать с Германией и другими странами ЕС, где могут вырабатывать 200 тонн молока на одной линии без потерь при запуске и остановке, ни эти страны Юго-Восточной Европы, ни Молдова сегодня не могут.

Анализы, порождающие вопросы

Тем не менее, поскольку анализы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выявили в некоторых видах молочной продукции наличие различной доли растительных жиров, наш разговор затронул эту тему.

Напомним, что история началась с исследования, инициированного неправительственным Фондом «Восточная Европа». Заказанная им экспертиза молочной продукции на наличие в ней растительных жиров проводилась в ноябре 2017 года в лаборатории пищевых продуктов Центра прикладной метрологии и сертификации (СМАС). Анализ был проведен по 126 пробам молочной продукции отечественного и импортного производства. Из 94 образцов от местных производителей отклонения от нормы были выявлены в 23, а из 32 импортных – в 5 пробах. Абсолютное большинство, более трех четвертей образцов молдавской «молочки», соответствовало действующим государственным стандартам, чего, однако, разоблачители предпочли «не заметить».

После обнародования результатов данного исследования – кстати, обнародованы они были почему-то лишь в начале февраля 2018 года, почти через три месяца (?) – несогласные с ними производители обратились за повторной экспертизой в другие лаборатории.

Е. Белан: «У нас возникло немало вопросов и в связи с методикой проведения исследования СМАС, заказанного Фондом «Восточная Европа», и особенно с тем, как его результаты были интерпретированы в СМИ. Даже оставляя в стороне тот факт, что под удар попали продукты, которые мы считаем своей визитной карточкой – в первую очередь, зерненные твороги с низкой жирностью, от 0 до 6 процентов, – подача в прессе информации о полученных данных (в достоверности которых у нас есть сомнения) свидетельствует об элементарной некомпетентности авторов публикаций.

Например, было написано, что в «Fitness» с жирностью 0 процентов посторонние жиры содержатся на уровне 79,52 процента, а в твороге «De casă» с жирностью 6 процентов – на уровне 95,81 процента. Даже если предположить, что в них присутствуют растительные жиры, то это же не означает, что данные продукты состоят на 79 или на 95 процентов из постороннего жира. Приведенные показатели относятся лишь к общей массе жиров, а в общей массе продукта они составляют мизерные доли. Специалистам это понятно, а потребитель, получив подобную искаженную информацию, приходит в ужас. Но, повторюсь, мы и с этими мизерными показателями не согласны.

5 февраля, уже после выхода скандальной публикации о «молочке» без молока, ANSA начала отбирать образцы продукции для своего анализа: на двух наших предприятиях, в торговой сети, в оптовом фирменном магазине и в супермаркетах. Результаты данного анализа оказались уже другими. Так, в зерненных творогах не подтвердилось содержание растительных жиров. Таким образом, вся наша продукция этой линейки от 0 до 6 процентов – «Fitness», «Grăuncior», «Gingășie», «De casă», «Făguraș» – была реабилитирована.

Однако, по непонятным причинам были обнаружены доли растительных жиров уже в творогах с низкой жирностью - от 2 до 5 процентов, при этом их удельный вес отличался от показанного исследованием, проведенным для Фонда «Восточная Европа». Признаюсь, нас это просто поразило. Ведь, следуя элементарной логике, такое добавление растительного жира было бы экономически невыгодно любому производителю.

Свое недоумение по этому поводу высказали и сотрудники кишиневского отделения ANSA. По их расчетам, в таком случае в выпускаемом объеме – одном килограмме продукта – могло бы содержаться всего лишь до 1,5 грамма растительных жиров - по сути, капля в море. Тот случай, когда и репутация может пострадать, и выгоды никакой. В то же время в продуктах с высокой жирностью анализ ANSA показал наличие только молочного жира. Тем не менее, до выяснения всех обстоятельств эти два вида творога нам пришлось снять с производства и изъять из торговых сетей».

Справка. То, что результаты молдавских анализов далеко не всегда могут указать на погрешность производителя «молочки», вынуждена была признать даже начальник выполнившей заказ Фонда «Восточная Европа» лаборатории СМАС Галина Чечко. Вот ее высказывание в прессе: «Методика ISO 17025 – референтная, требующая специального оборудования. Ни один пункт сбора молока в республике им не располагает, поэтому уже на том этапе могут быть допущены нарушения. В стандарте четко прописано, в каких случаях в молочный продукт может попасть посторонний жир. Во-первых, если молоко было смешано, то есть в сырье оказалось не только коровье, но и овечье, козье и другое молоко. Во-вторых, если молоко получено от одной единственной коровы. В-третьих, если животных кормят высокоэнергетическим кормом, в особенности – содержащим рапсовый шрот. Состав продукта может измениться, если молоко прошло процедуру сепарирования (в верхний слой может уйти молочный жир, в нижний – растительный, появившийся из-за особенности кормления). Влияет и тот факт, если в производстве используется молозиво коров, которые только отелились. Наконец, растительный жир появляется, если продукция была произведена из обезжиренного молока или из пахты (сыворотки). Наша работа – это информация к размышлению».

В СМИ есть и достойное внимания признание начальника лаборатории Республиканского центра ветеринарной диагностики Светланы Бурлаку. Говоря об использовании для проведения экспертизы стандартного, аккредитованного с 2011 года метода выявления посторонних жиров в молочных продуктах, специалист уточняет, что при проведении экспертизы возможен и так называемый ложноположительный результат. «Результат экспертизы может быть положительным в нескольких случаях: если используется не коровье, а молоко других животных; если коров чрезмерно кормили рапсовыми кормами; при использовании молока, которое подвергалось фракционированию холестерина; при использовании порошкового молока», - говорит Бурлаку.

Несовершенство методики анализа вынудило JLC, чьи технологи в один голос утверждают, что присутствие растительных жиров в творогах с низкой жирностью невозможно, обратиться за консультацией во Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности. Это известный НИИ, когда-то головной для всей бывшей советской «молочки», а кишиневский и бельцкий молочные заводы, как и остальные, строились и запускали производство по испытанным советским технологиям. Компания ждет официального ответа.

Также она заключила с SGS-Moldova договор о том, чтобы можно было отправлять продукцию в независимые лаборатории других стран и использовать для исследования другие методы анализа.

И еще один факт. 27 сентября 2017 года в Кишиневе состоялся большой форум, на котором подводились итоги поддержки советниками ЕС ряда отраслей экономики Молдовы. В его рамках было проведено широкое исследование молочной продукции. Отобранные пробы были отправлены на испытание в Литву. В присланных результатах по каждому анализу приводились десятки показателей. К продукции JLC претензий не было.

А через два месяца, по результатам исследования другой организации, они вдруг появляются. Ситуация диктовала вдумчивый подход, поиск совместных решений со стороны ANSA и производителей, подпавших под подозрение, внимательный разбор каждой позиции. Вместо этого обладатель «сенсационной» информации в лице Фонда «Восточная Европа», прикрывшись фразеологией о защите прав потребителей, поспешил ее обнародовать. Что и было сделано, да еще в тенденциозной интерпретации, непрофессионально с журналистской точки зрения. Отечественному производителю был нанесен ущерб, да и молдавский потребитель от посеянной паники точно не выиграл.

Фирменный стиль как гарантия от фальшивок

Можно много рассуждать о сложностях для промышленного производства в современной Молдове. В этих рассуждениях найдется место констатациям об отсутствии у нас государственной промышленной политики, ориентированной на развитие, о нехватке квалифицированных рабочих кадров, которых раньше готовили молдавские ПТУ, а сегодня не готовит никто, о дефиците многих других составляющих, необходимых для развитой индустрии.

А можно просто работать, как это делают в компании JLC. Создать целую систему по обеспечению сырьем собственных производственных мощностей в количестве 275 пунктов сбора молока по всей Молдове. Сохранять рабочие места, удерживая молодежь от отъезда заграницу, обеспечивать людям стабильный заработок.

А еще – держать марку. Применительно к предприятиям JLC, как и к большинству других молдавских производителей молочной продукции, это не в последнюю очередь означает соблюдение технологической культуры, сформировавшейся еще в советской Молдавии. Адаптация ее к новым условиям, модернизация. И расширение гаммы выпускаемых товаров, поставляя на прилавки и уже заслужившую доверие потребителей традиционную, и новую молочную продукцию.

Е. Белан: «Сегодня на предприятиях нашей компании работают в общей сложности 2097 человек: 1003 – на кишиневском JLC, 911 – на Incomlac и 183 работника - в автотранспортном хозяйстве «Zimbru Nord», занимающемся, наряду с другими перевозками, и перевозкой молока. Это - люди разных возрастов, радует приход молодежи. Поддерживать качество в соответствии с существующими ГОСТами удается благодаря специалистам-технологам, инженерам. Я сама работаю в молочной промышленности уже 35 лет, но у нас есть сотрудники со стажем и 40, и 45 лет, которые охотно делятся своим опытом с молодыми, их мы называем наставниками.

В свое время наш кадровый потенциал формировался из специалистов, получивших образование по специальности «технолог молочной промышленности» в вузах по всему бывшему Советскому Союзу (в самой МССР выпускались технологи по виноделию и переработке плодоовощной продукции) – в Одессе, Киеве, Виннице, Москве, Ленинграде. Из молодого поколения трудятся специалисты, закончившие уже в новое время профильный факультет в Санкт-Петербурге. Много выпускников Кишиневского политехнического университета, где в 2002 году состоялся первый выпуск по специальности «технология молока и молочных продуктов».

Работающие у нас люди, я считаю, являются главным преимуществом наших предприятий, нашей главной радостью.

Другое наше преимущество в том, что у нас есть широкая сеть фирменной торговли. И когда мы начали выпускать комбинированную продукцию, мы смогли это честно регламентировать. Мы разделили масло и спред (пищевые изделия на основе смеси растительных и молочных жиров с массовой долей общего жира от 39 до 95 процентов.), творог и творожный продукт. Благодаря реализации нашей продукции в фирменных магазинах, эту информацию легко было довести до конечных потребителей.

В начале 2000-х годов компания отказались от продажи весового сливочного масла. Это было связано с тем, что на рынках продавали фальсификат под названием «Бельцкое масло». Во избежание ущерба для имиджа было принято решение поставлять весовое масло лишь производителям (например, много лет «Franzeluța» пользуется только бельцким маслом), а также на экспорт – в Россию, Казахстан, Украину».

Одним словом, процесс идет. Молдавские производители молочной продукции постоянно в движении. Останавливаться нельзя, остановка будет означать не просто экономические потери, убытки – не самое страшное. Отсутствие движения может привезти к потере производства, что для занятых в нем сегодня людей обернется невосполнимой потерей.

Этот процесс стал частью их жизни. Жизни не идеальной, в любом производстве случаются сбои, просчеты. Люди, работающие в компании JLC, осознают наличие возникающих проблем и готовы их решать.

Источник: NOI.md