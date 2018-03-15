Рокировка в Конституционном суде: Поалелунжь вместо Панцыру

Виктор Суружиу

Спустя месяц после объявления конкурса Высший совет магистратуры (ВСМ) единогласно одобрил назначение на должность судьи Конституционного суда РМ Михая Поалелунжь – единственного кандидата, подавшего заявку.

По словам Поалелунжь, причиной, лежащей в основе его решения о переходе в КС, стало намерение улучшить конституционное правосудие в Молдове. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время он займет пост главы КС, освободившийся после отставки Тудора Панцыру.

Неожиданная отставка

В Конституционном суде работают шесть судей, назначаемых на шестилетний срок. Баллотироваться в КС может гражданин Молдовы не старше 70 лет, который проживает в стране, обладает высокими профессиональными навыками и юридической подготовкой, а также не менее 15 лет стажа в юриспруденции. Члены КС вправе занимать должности в течение двух сроков. По двое судей назначает парламент, правительство и ВСМ.

Конкурс на замещение должности конституционного судьи был объявлен Высшим советом магистратуры 6 февраля. Судейское кресло стало вакантным после того, как экс-председатель КС Тудор Панцыру 31 января объявил об отставке «по собственной инициативе и по личным причинам». В КС утверждают, что об уходе Панцыру сотрудники суда знали за месяц до объявления об отставке, которая объясняется исключительно семейными обстоятельствами.

Решение Тудора Панцыру для многих стало неожиданностью. На руководящем посту он сменил Александра Тэнасе, и срок его полномочий в качестве председателя истекал только в мае 2020 г. Отставка Панцыру последовала на следующий день после скандала, к которому оказался причастен Конституционный суд после опубликования постановления о недопустимости запроса по легитимности закона, в соответствии с которым была введена смешанная избирательная система, лишь спустя полтора месяца после его вынесения. Возможно, это - просто совпадение.

Однако многие эксперты связали отставку председателя с политическим фактором в деятельности КС. Спикер парламента Андриан Канду на брифинге для прессы призвал оставить в стороне спекуляции, теории и заговоры. «Иногда вещи намного проще, чем кажутся. Насколько я знаю, о намерении уйти в отставку говорилось в течение длительного периода времени. Были только приготовления к уходу. И каждый имеет право уйти, когда имеются определенные мотивы», - отметил Канду.

Президент Игорь Додон, в свою очередь, выразил удовлетворенность решением Панцыру. По его мнению, экс-глава КС должен быть привлечен к ответственности за принятые на этом посту решения. «То, что вследствие отставки Тудора Панцыру одним румыном в КС станет меньше – это хорошо. Ничего не имею против румын, но у вас есть ваши румыны в вашем Конституционном суде, и я хочу, чтобы были наши молдаване в нашем Конституционном суде. Но если Панцыру думает, что бегством с поста спасется от ответственности за то, что он делал последнее время, он сильно ошибается. И румынское гражданство ему не поможет», - заявил Игорь Додон.

Единственный кандидат

В то же время известный адвокат-правозащитник Анна Урсаки написала в социальных сетях, что самое вероятное объяснение ухода Панцыру – это освобождение должности для другого. «К примеру – для Михая Поалелунжь. Однозначно, в порядочность и так называемое «нежелание исполнять политзаказы» Панцыру верится с трудом. Точнее, совсем не верится. Итог деятельности Панцыру на протяжении полгода - десяток противоречащих логике, законности и совести решений КС. А жертвами их становились всегда Конституция Молдовы и сама Молдова», - считает Урсаки.

Адвокат Эдуард Руденко полагает, что в смене места работы был заинтересован и сам Поалелунжь, которому, с одной стороны, пришлись не по нраву реформы, предложенные министерством юстиции. Инициативы минюста, в частности, касаются изменения роли и статуса Высшей судебной палаты, которую до сих пор возглавлял Поалелунжь. Кроме того, европейские партнеры неоднократно давали понять, что недовольны ходом реформирования молдавского правосудия.

Слухи об отставке Михая Поалелунжь с должности судьи и председателя ВСП возникли практически одновременно с информацией о появлении вакансии в Конституционном суде. Сведения о его предстоящем назначении просочились в прессу со ссылкой на разные анонимные источники задолго до голосования в ВСМ. Эдуард Руденко сразу высказал предположение, что готовится «односторонняя рокировка – Поалелунжь вместо Панцыру». Он также считает, что кандидатура Поалелунжь выглядит более надежно и привлекательно для властей в контексте предстоящих парламентских выборов.

На протяжении двух недель после объявления конкурса ВСМ рапортовал об отсутствии желающих претендовать на вакантный пост. В итоге Михай Поалелунжь стал единственным кандидатом, зарегистрировавшись накануне истечения срока подачи заявлений. Решение об отставке с должности судьи и председателя Высшей судебной палаты и его переходе в КС было принято 6 марта на пленарном заседании ВСМ. Срок его мандата составит 6 лет.

Перед раундом вопросов и ответов глава ВСМ Виктор Мику представил заявление судьи Георге Балана, недовольного ситуацией в судебной системе, об исключении Поалелунжь из конкурса и его отставке с поста председателя Высшей судебной палаты. Члены ВСМ отклонили это заявление на том основании, что оно «является общим и не относится к рассматриваемому конкурсу».

Самый молодой председатель

Судейский стаж Михая Поалелунжь насчитывает почти 30 лет, на протяжении которых он сменил много руководящих должностей в органах правосудия, включая столичные судебные инстанции. В частности, он возглавлял суд столичного сектора Чентру и был заместителем председателя Апелляционной палаты. В 2005-2008 гг. он занимал должность вице-председателя Высшей судебной палаты, где руководил Коллегией по гражданским и административным делам. Он также возглавлял Ассоциацию судей РМ и представлял молдавских служителей правосудия в Совете судей СЕ. Кроме того, в течение нескольких лет он состоял в Центральной избирательной комиссии.

В январе 2008 г. члены Парламентской ассамблеи Совета Европы отдали ему большинство голосов, избрав судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В Страсбургском суде Михай Поалелунжь проработал на протяжении четырех лет, хотя его мандат был рассчитан на девятилетний срок. Несмотря на это, он принял предложение вернуться в Кишинев и возглавить высшую судебную инстанцию страны. В 2012 г. Поалелунжь сложил с себя полномочия европейского судьи в связи с назначением на пост председателя Высшей судебной палаты.

Свое возвращение в страну судья объяснил желанием улучшить уровень жизни в Молдове, повысить качество правосудия и вернуть гражданам веру в справедливую юстицию. Он стал самым молодым председателем в истории Высшей судебной палаты. В апреле 2016 г. парламент повторно назначил его на эту должность на четырехлетний срок. Таким образом, Михай Поалелунжь работал второй срок в качестве главы Высшей судебной палаты.

Среди своих достижений он называет уменьшение числа судебных решений, отменяемых вышестоящими судами, снижение количества обращений в ЕСПЧ от молдавских граждан, улучшение условий для отправления правосудия, ужесточение ответственности служителей Фемиды, совершенствование процессуального законодательства и социальных гарантий для судей. При Поалелунжь судебную систему покинули многие судьи – как по собственному желанию, так и по компрометирующим основаниям. Оставшиеся дождались неоднократно обещанного поэтапного повышения зарплаты.

Михай Поалелунжь известен в качестве автора ряда резонансных идей, часть которых так и не была реализована на практике. Например, такие как введение института присяжных или увольнение судей, которые не смогут доказать происхождение имущества. В то же время на период его нахождения у руля высшей судебной инстанции пришлась череда громких скандалов коррупционного характера, в которых фигурировала система правосудия: участие в отмывании российских миллиардов, поддержка рейдерских схем, перераспределение государственной собственности в пользу конкретных лиц и т.д.

Новый глава КС?

Михай Поалелунжь всегда в категоричной форме опровергал свою аффилированность с какими-либо политическими формированиями. Тем не менее его имя фигурировало в скандалах политического характера. В частности, в деле об исключении из электоральных баталий партии Patria, возглавляемой оппозиционным политиком Ренато Усатым, накануне парламентских выборов в ноябре 2014 г. Это решение подверглось критике со стороны официальных представителей США и Евросоюза, и впоследствии было пересмотрено.

По словам Поалелунжь, единственной причиной, лежащей в основе его решения о переходе в КС, стало намерение улучшить конституционное правосудие в Молдове. Судья полагает, что после работы в ЕСПЧ и Высшей судебной палате у него появилось достаточно практических навыков для достижения этой цели. Любые другие причины, которые обсуждаются в прессе, он называет не отвечающими действительности.

Эксперты считают весьма высокой вероятность, что в ближайшее время Михай Поалелунжь займет пост главы КС, который до сих пор остается вакантным. До избрания председателя исполнение руководящих обязанностей было возложено на судью Аурела Бэйешу. В то же время место, освободившееся в Высшей судебной палате после ухода Поалелунжь вряд ли будет долго пустовать. Эксперты прогнозируют, что новым членом этой инстанции станет нынешний глава Апелляционной палаты Кишинева Ион Плешка.