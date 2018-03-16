Виорел Чиботару: У нас есть кандидат в примары, но мы могли бы поддержать и единого кандидата правых

У Либерально-демократической партии есть свой кандидат на новых выборах в муниципии Кишинёв, но она не исключает возможности поддержать единого кандидата правых партий. Такое заявление сделал лидер партии Виорел Чиботару в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передаёт IPN.

По словам Виорела Чиботару, он принимает в расчёт реалистичный анализ и задаётся вопросом, в какой мере кандидат от ЛДПМ сможет способствовать победе правых сил на муниципальных выборах. „Наше решение будет зависеть от того, в какой мере наше поведение будет способствовать этой совместной победе проевропейских партий. Это – сверхзадача, она очень сложна. Её нужно разъяснить активу партии”, - сообщил лидер ЛДПМ. По его словам, намерения ЛДПМ на новых местных выборах не сводятся к одному лишь кандидату, а включают в себя и предвыборную программу.

Как утверждает лидер либерал-демократов, проведённые партией исследования показали, что граждане не хотят политизировать кандидата на муниципальных выборах. „Люди желают видеть человека, который в меньшей степени был бы подконтролен партиям, был бы менее с ними связан, был хорошим хозяином, а также успешно контактировал с правительством, политическими партиями и различными группами интересов”, - говорит Виорел Чиботару.