Спасти Днестр - или умереть?

Марина Тимотин

Около ста человек, представляющих экологические и иные НПО, а также партии собрались в среду на акцию протеста у посольства Украины с целью призвать власти спасти Днестр. Когда участники марша подошли к дому правительства – их осталось не более сорока. Еще бы: протестовать не так приятно, как получать гранты.

Экологи возмущены планами Киева построить на Днестре шесть новых гидроэлектростанций. Такую программу развития гидроэнергетики до 2026 года принял кабинет министров Украины в 2016 году. Это оставит без воды Кишинев, Одессу, а жителей Тернопольской области ожидает переселение: их поля окажутся затопленными. Ущерб будет нанесен более 4 миллионам жителей бассейна Днестра.

«Строительство ГЭС будет означать значительную утрату стока, ухудшение и деградацию экосистемы, обеднение фауны и флоры, особенно рыб и водно-болотных птиц, а для жителей - утрату тех экосистемных услуг, которые сегодня предоставляет река», - считает Илья Тромбицкий, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-Tiras, доктор биологии, один из организаторов протеста.

ГЭС с установкой дополнительных плотин на реке планируется строить в Иваново-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. Стоимость проекта - 1,1 миллиарда евро. Главная причина поддержки всего этого кошмара Европой - пресловутая «энергобезопасность».

«Кишинев может остановить уничтожение Днестра, - заявил Тромбицкий на митинге. - «Укргидроэнерго» в 2017 году официально обратилось к правительству с просьбой арендовать 19 гектаров земли на правом берегу Днестра. Не надо подписывать договор аренды – так будет спасена река и мы все. Строительство ГЭС идет вразрез с международными соглашениями об охране пограничных рек и о пограничных водах, которые в 90-х годах подписывали Украина и Молдова, приобщаясь к профильным документам ООН».

Эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну отметил, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности реки и водоснабжения необходимо, чтобы каждую секунду в русле проходимо не менее 100 кубометров воды. Уже сейчас не во все периоды года соблюдается это правило. «Не нужно ждать, когда вода перестанет поступать в краны, - строительство ГЭС на Днестре надо остановить!», - заявил Унгуряну на митинге.

Участники акции держали плакаты с изображением довольного Порошенко с водокачкой и надписью «Это лучший бизнес», а также скандировали: «Спасем Днестр!», «Нет плотинам на Днестре», «Порошенко и Плахотнюк, Днестр - не ваш».

Многие считают, что есть договоренность в этом проекте между Порошенко и лидером ДПМ Владом Плахотнюком. Известно, что Павел Филипп неоднократно встречался в Киеве с украинским коллегой за закрытыми дверями.

Кстати, в Тернополе регулярно выходят на протесты против строительства ГЭС, создали сайт. Под давлением общественности 3 марта 2017 года депутаты облсовета запретили строительство ГЭС на своем участке Днестра…