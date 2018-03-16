Платон: "Я не удивлюсь, если следующим министром экономики будет назначен Илан Шор"

Вячеслав ПЛАТОН

В нашей стране только глухой не слышал баек о том, какой Плахотнюк трудяга, какой он эффективный менеджер и талантливый стратег. А я с этим парнем знаком лично и о его талантах знаю не понаслышке. Как-то раз, году в 2013-м, я не выдержал и спросил его: «Влад, вот ты уже 4 года управляешь экономикой Молдовы. Твой министр экономики Валериу Лазэр в ранге вице-премьера обладает широким кругом полномочий. Мне странно, что за всё это время вы так ничего существенного и не сделал: никаких свежих идей, ярких проектов, экономических прорывов. Чего так?»

В ответ я услышал оправдание циничное и безнравственное, но вполне в духе Плахотнюка. «Поверь, у меня есть и идеи, и возможности, — ответил он мне тогда. — Но, Филат настолько политтехнологичен, что любые наши сегодняшние успехи он легко припишет себе. А я бы не хотел его таким образом укреплять, тем более незаслуженно». Допустим, что на тот момент с точки зрения политических игр такая выжидательная позиция Плахотнюка и была логична. Но прошло уже 9 лет, как наш Влад руководит экономикой Молдовы, причём два года - абсолютно безраздельно.

Кто теперь мешает трудиться Плахотнюку на благо Отчизны? Анализируя произошедшие в Молдове за последние годы политические и экономические реформы, я для себя отметил одну неутешительную деталь: после Лазэра, действительно умного, грамотного, системного специалиста, Министерство экономики возглавляли люди, так или иначе связанные с кражей миллиарда. Скажете, совпадение? Говорить о случайностях в подобных ведомствах просто смешно.

Итак, как это было…

Андриан Канду. За непродолжительное время (с 2 июля 2014 по 23 января 2015 года) пребывания на посту вице-премьера, министра экономики, Канду, предварительно подготовив и проведя всю законодательную и нормативную базу, протащил требуемые Плахотнюку решения через правительство и парламент.

Следующий министр — Стефан Кристоф Бриде. Самая загадочная и экзотичная фигура в правительстве Кирилла Габурича, первый молдавский министр иностранного происхождения, аудиторское прошлое которого вызывает большие сомнения. В апреле 2015 года французская газета «La Tribune» в статье под названием «Француз, назначенный вице-премьером в Молдове, вызывает подозрения» пишет о связи компании Grand Thornton, возглавляемой Стефаном Бриде, со скандалами, связанными с мошенническими схемами и поддельными счетами. Согласитесь, весьма подозрительный персонаж. Особенно если учитывать тот факт, что ряд банков, которые после проведённого компанией Grand Thornton аудита объявляли о положительных результатах, в 2013 году оказались на грани банкротства, вынудив государство и НБМ срочно вмешаться. В частности, Grant Thornton, являясь аудитором ВЕМ, прикрывал все бесчинства банка, выдавая хвалебные отчёты о его деятельности.

Далее Октавиан Калмык. Ну, этот вообще член совета ВЕМ, смотрящий от Демпартии. И, наконец, на авансцену опять выходит Кирилл Габурич! Да, именно тот Кирилл Габурич, который, подписав секретное соглашение, с барского плеча выдал ВЕМ дополнительные 6 миллиардов лей. Друзья мои, у меня нехорошее предчувствие. Я не удивлюсь, если следующим министром экономики будет назначен Илан Шор.

Но вернёмся к реформам. Самая яркая и креативная из них — это, бесспорно, мораторий на проверки бизнеса сначала сроком на 3 месяца, затем на 6. На этом, похоже, гений молдавской экономической мысли и иссяк. Дальше пошли реформы прокуратуры, юстиции, банковского сектора, пенсионной системы и правительства. Кто-то ещё помнит проведённую в 2016 году реформу прокуратуры? Как же победоносно рапортовали об этом! Правда, забыли упомянуть о единственном её недостатке: величина взяток в прокуратуре увеличилась. Видимо, ввели надбавку за честность.

Ну, а говорить о реформе юстиции в приличном обществе вообще дурной тон. Вы, наверное, этой реформы и не заметили, но она прошла у нас в 2016-м и завершилась объединением всех судов Кишинёва. В итоге реформа юстиции свелась к новосельям судов, при этом кроме вывесок на входе и шапки на бланках ничего не изменилось. Зачем же тогда это было сделано? Вопрос не ко мне, а к психиатрам. В этом году было объявлено об ещё одной новой реформе. Но эту тему я приберегу для своей следующей статьи.

Что же касается реформы банковского сектора, то это вообще предмет серьёзного уголовного расследования. Суть всей реформы по факту свелась к ограблению инвесторов двух крупнейших банках страны и предоставлению безграничных полномочий для последующего ограбления других инвесторов в других банках.

Параллельно, за компанию, ограбили ещё и акционеров страховых компаний. Это тоже реформирование такое? Там вроде кризиса не было. А, у них просто слишком много денег! Чем не причина? И все эти действия не абы как, а под эгидой МВФ. Чистые, рафинированные идиоты! Все иностранцы в один голос говорят об успехах в банковской сфере Молдовы. Хотелось бы мне увидеть, как полезут глаза на лоб у любого нормального иностранного банкира, когда ему скажут, что в Молдове норма резервирования на национальную валюту составляет 40 процентов. Он в это просто не поверит, потому что такого не может быть. Говоря медицинским языком, температура тела 45 , а пульс - 250 ударов в минуту. И так уже 4 года.

Господа журналисты, а спросите у руководства НБМ, зачем они уже 8 лет держат ставку резервирования по валюте 14 процентов. Почему не 5, не 10, не 20? Поверьте, они даже не смогут это внятно разъяснить. А ведь это один из наиважнейших инструментов тонкой настройки финансовой системы, и через неё — всей экономики страны в целом. Процесс возглавили дилетанты, которые не то, чтобы инструментами не владеют, они даже и не подозревают об их существовании. Что же касается более серьёзных вопросов, так мысли нашего мудрого руководства там даже мимо не пролетали.

Пенсионную реформу и комментировать нечего. Обобрали одних, увеличив им возрастной ценз. Половину от того, что забрали, распределили между другими. И теперь с победоносным видом, наперебой хвастаются своей ловкостью и изворотливостью. Такое впечатление, что пенсионная реформа от Плахотнюка проходит под девизом «Умрите, твари!». Подтягивая возраст выхода на пенсию к средней продолжительности жизни, демократы, видимо, вполне серьёзно рассматривают возможность выдачи пенсии сразу гробами и венками, либо местами на кладбище. Ну, а что? Креативненько так.

Кстати, Влад, могу тебе в эту же копилку ещё одну идею подкинуть. Вы же с Филипом неплохо заработали на автомобильных номерных знаках. Но спрос уже удовлетворён, текущая выдача очень низкая. Сколько можно выкручиваться, менять циферки, буковки? А что, если принять закон, обязывающий на каждой могиле устанавливать номерной знак? Для чёткой идентификации. По принципу единого окна: человек приходит за свидетельством о смерти, а ему сразу в нагрузку и номерной знак для могилы, как на автомобиль, с занесением в реестр и обязательно с эмблемой ЕС. Ещё один продуктивный шаг к построению цифровой экономики. Ну, и мимоходом миллиона два евро плюс. МВФ однозначно поддержит. Но что-то я отвлёкся…

Возвращаясь к реформам, хочется особо отметить с помпой и фанфарами провозглашённую административную реформу. Она же реформа правительства. Редкая глупость и инфантилизм. Министерства и ведомства придумали для осуществления руководства, надзора и регулирования в определённых отраслях экономики или государственного управления. Аксиомой любого управления является специализация на отрасли, в которой ты обладаешь профессиональными знаниями и компетенцией. Само по себе сокращение министерств и ведомств, как самоцель – глупо и контрпродуктивно. Чего в результате добились эти горе-реформаторы?

Министрам, и так еле справляющимся, а если точнее, совсем не справляющимся, добавили ещё больший объём работы, с которым они по роду своей деятельности никогда не сталкивались. Кто те креативщики, которые предложили и воплотили в жизнь эту губительную реформу? Какой логистикой они руководствовались? Хотелось бы и им задать пару вопросов. Почему, например, все министерства не объединили в одно? Или в два? На базе каких расчётов, анализов и прогнозов был сделан вывод, что объединённое министерство будет работать лучше, чем два предыдущих? На чём основывается уверенность, что один новоиспечённый министр будет справляться со своими функциями продуктивнее, чем два его дореформенных предшественника? Даже если мужик, несущий на своих плечах пятидесятикилограммовый мешок, хорошо справляется со своей ношей, то это совершенно не значит, что ему можно сверху ещё один мешок нагрузить.

Когда реформа в первую очередь оправдывается сокращением пары сотен человек, то первое, что ставится под сомнение — интеллектуальный уровень подобных реформаторов. Если в борделе плохо идут дела, то менять нужно шлюх, а не мебель. Кому, как не Владимиру Георгиевичу это знать? А реформаторский трюк с назначением госсекретарей вообще вызывает умиление. Бред о том, что положение госсекретарей не будет зависеть от смены правительства, я уже слышал в 2006 году на Украине, когда президент Ющенко проводил такую же реформу правительства.

И что? Эти госсекретари не уходили и не менялись с каждой новой сменой правительства? Да, вылетали со свистом! Украина своим примером доказала, что институт госсекретарей не применим в государствах, где процветает диктатура, коррупция, а демократия и свободы – лишь красивые слова. Ну, какой премьер или министр согласится держать возле себя чужака, который ещё и чувствует себя хозяином в министерстве? Одним словом, создаётся впечатление, что ребята просто не знают, чем себя занять, а для видимости усердной работы придумывают всякие бессмысленные телодвижения. Как утверждал неисправимый идеалист Мюнхаузен, самые большие глупости в мире делаются с серьезным выражением лица.

С чем же связан этот неуёмный реформаторский зуд? И возможно ли его остановить? Скорее всего, нет. И причин здесь две. Первая обусловлена сугубо психологическими особенностями Плахотнюка. Безразмерные амбиции и ощущение собственной офигенности, плюс природная гипермоторика и вечное стремление что-то делать, умноженное на отсутствие фундаментальных знаний и навыков не только в области управления. Эта формула и приводит нашего «трудягу» к хаотическим, суетливым движениям, бессмысленным шараханьям в безуспешных попытках самореализации, в доказывании всем, а прежде всего самому себе, наличия управленческого гения.

Вторая причина – это необходимость заполнения медиа-пространства, создание иллюзии работы, имитация движения вперёд. Ведь если не пускать пыль в глаза западным партнёрам, то так и без финансовой помощи можно остаться. Для получения дополнительных кредитов нужны обоснования. К сожалению, в нашей стране нет нормальных экспертов или зубастых и дотошных журналистов, которые бы взялись, да посчитали бы количество реформ и сладких обещаний, которые с 2009 года направо и налево щедро раздают представители действующей власти. Тем более сегодня так называемые технократы опять объединились, создав некий гибрид правительств всех альянсов, начиная с 2009 года.

Если кто-нибудь составил бы таблицу этих реформ, снабдив её комментариями политиков по поводу каждой «успешно проведённой», а под этими комментариями разместил бы реальные результаты каждой реформы в цифрах, то народ смог бы ясно увидеть, что имеет дело с натуральными мошенниками и обманщиками. Не забуду, как в 2009 Лупу и Лянкэ с парламентской трибуны наперебой яростно заверяли молдаван, что уже в 2013 году нам обеспечен статус кандидата в члены ЕС, а в 2016-м Молдова станет полноправным членом Евросоюза. Столько лет прошло, а молдавские политики до сих пор продолжают нагло и безнаказанно врать со своих высоких трибун.

А что? У народа память короткая, пипл хавает. А мне всё же очень хочется спросить: Влад, так где же искромётные идеи, прорывные технологии, яркий и умопомрачительный рост? Где это гениальное и мудрое руководство, перед которым в уважении склоняют головы, а от восхищения дух захватывает? Вместо этого – серое провинциальное рукоблудство, да ноу-хау от кондитерской фабрики «Букурия».

Конечно, адепты Демократической партии обязательно возразят: а как же рост ВВП, стабилизация, укрепление лея? Ведь это очевидные успехи нынешнего правления. Дабы не докучать своей словоохотливостью, природу и причины текущих явлений я опишу в следующей статье, где подробно покажу и докажу негативную и сдерживающую роль режима в указанных выше событиях.