ДПМ зарегистрировала проект о выделении 69 га земли под комплекс "Кишинев-арена"

Группа депутатов во главе с председателем парламента, заместителем председателя Демпартии Андрианом Канду зарегистрировала в четверг в законодательном органе проект, предусматривающий перевод в пригороде Кишинева - Ставченах - 69 га земель сельхозназначения под строительство многофункциональной культурно-спортивной арены.

Как сообщили агентству "ИНФОТАГ" в парламенте, Канду сказал, что "все годы независимости существующие концертные залы, спортзалы и стадионы лишь разрушались и перепрофилировались". "И вот теперь, спустя 26 лет мы построим многофункциональную арену для Молдовы. Этот законопроект, который, надеюсь, поддержат все парламентарии, первый шаг к тому, чтобы арена стала реальностью", - отметил он.

Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию проекта, разработанному минобразования, арена будет иметь 3-5 тыс. мест для зрителей, до 1200 парковочных мест и сможет использоваться для различных спортивных соревнований, конференций, выставок или концертов. Кроме того, арена будет иметь "олимпийский бассейн", площадки для тенниса, залы для SPA и фитнеса.

На первом заседании рабочей группы по строительству объекта накануне отмечалось, что под строительство понадобится порядка 10 га. Реализация проекта обойдется в 30-50 млн. евро, в том числе доля государства - 100 млн. леев (4,8 млн. евро), которые уже предусмотрены в государственном бюджете на этот год. С инициативой строительства "Кишинев-арена" выступил на этой неделе председатель ДПМ Влад Плахотнюк.