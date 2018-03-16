Экономика Молдовы выросла на 4,5% в 2017 году

Экономика Республики Молдова в 2017 году продемонстрировала рост на 4,5% по сравнению с 2016 годом, а объём её валового внутреннего продукта (ВВП) превысил 150 миллиардов леев, передаёт IPN.

Согласно данным Национального бюро статистики, росту ВВП способствовали различные виды экономической деятельности, при этом наибольший вклад внесли оптовая и розничная торговля, обслуживание и ремонт автомобилей и мотоциклов, грузоперевозки и хранение, гостиничная индустрия и сфера общественного питания – в размере 1,3 процентного пункта к росту ВВП. Экономический прогресс также был обусловлен позитивной динамикой в сельском хозяйстве, промышленности, сфере информационных технологий и связи, в строительстве.

Согласно отчёту, наибольший экономический рост был зафиксирован в последнем квартале минувшего года, когда объём ВВП составил около 41 миллиарда леев, что на 6,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В 2018–2020 годах Министерство экономики и инфраструктуры прогнозирует ежегодный рост экономики на 3–4%