Анатол Цэрану: Идеальным решением был бы единый кандидат от прозападных сил на досрочных выборах

Политолог Анатол Цэрану считает, что идеальным решением стал бы единый кандидат от прозападных сил на новых выборах в муниципии Кишинёв. По его мнению, если бы этот кандидат, к тому же, обладал управленческими навыками, то его победа была бы делом решённым. Об этом политолог заявил в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

Анатол Цэрану сомневается в возможности появления такого кандидата. „Всё объясняется очень просто. Враждебность, конфликт в проевропейском лагере являются столь глубокими и выраженными, что абсолютно невозможно, чтобы этот проект, предложенный Демократической партией, увенчался успехом”, - заявил аналитик.

Анатол Цэрану утверждает, что то упорство, с которым ПППДП пытается навязать свою позицию партнёру по коалиции, свидетельствует о некотором разочаровании, которое испытывает партия Андрея Нэстасе. „Думаю, что та форма, в которой Андрей Нэстасе вступил эту кампанию, не говорит о надежде выиграть выборы в Кишинёве. Думаю, основная цель – это повысить рейтинг партии”, - полагает аналитик.

Журналист Петру Богату считает, что на нынешних выборах в столице лидер партии Платформа „Достоинство и правда” Андрей Нэстасе создал двойную проблему. Сначала он предложил свою кандидатуру, не посоветовавшись с лидером Партии действия и солидарности Майей Санду, а затем заявил, что независимо от результатов опроса, который собирается провести ПДС, он будет баллотироваться, и у его партии будет свой кандидат. „Но и Майя Санду создала проблему в рамках этого партнёрства ПППДП–ПДС: будучи поставлена в ситуацию, когда она должна была его поддержать, она сказала, что ей нужно изучить ситуацию в партии, как бы дав понять, что она не уверена в том, что её избиратели и члены её партии могут проголосовать за Андрея Нэстасе”, - отметил Петру Богату.

Что касается выдвинутого Либеральной партией кандидата Валериу Мунтяну, то аналитик считает, что этот шаг был сделан с целью удержать партию на плаву. „Должен признать, что это наилучшая кандидатура, которую могла найти Либеральная партия”, - считает Петру Богату