16 Марта 2018
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На устах
В ближайшие дни в Молдове резко похолодает: температура опустится до -13 С
16.03.2018

Согласно прогнозу государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 16 марта на всей территории страны пройдут дожди. Ветер северо-восточный слабый.

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до +10 С, в Бельцах - на градус выше - +11 С. В Оргееве +12 С. В Тирасполе и Леове термометры покажут+ 14 С, в Комрате и Кагуле +15 С.

В ближайшие дни похолодает. С воскресенья ожидаются низкие температуры, местами возможны снегопады. В понедельник ночью  термометры покажут от -8 С до -13 С. Днем от -4 С до -9 С.

Сегодня в столице температурный максимум составит + 13 С.


 
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