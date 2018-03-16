У НАБП возникли претензии к качеству овощей в маркетах

На прошлой неделе сотрудники Агентства по продовольственной безопасности прошлись по овощным отделам - и обнаружили массу нарушений - от откровенно гнилых плодов - до выставленных в нетоварном виде и просроченных, в результате две тонны уничтожили.

И еще одна претензия - в аграрной стране найти местные овощи-фрукты в супермаркетах невозможно, передает canal3.md

"У нас в районе Штефан Водэ персиковые сады, и персики остаются на ветках, а на прилавках их не найти. Морковь завозим из Беларуси, потому что на местную, к сожалению, никто не заключает контрактов", сообщил директор Агентства по безопасности продуктов Георге Габерь.

"У местных производителей ни качества нет, ни упаковочных и сортировочных линий, местные овощи фрукты не моют, не сушат", сказал управляющий сетью супермаркетов Сергей Бутнару.

Но оказалось, что за границей не так привередливы - в прошлом году сельхозпроизводители отправили на экспорт продукции на миллиард долларов. Проверки в супермаркетах продолжатся.