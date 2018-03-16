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Прокуроры: 6 лет для Лучинского
16.03.2018

Шесть с половиной лет тюремного заключения просят прокуроры для экс-депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского. И, кроме того, конфискацию двух принадлежавших ему земельных участков и полдома. Общая стоимость этой недвижимости должна покрыть нанесенный обвиняемым ущерб - 400 тысяч долларов и 200 тысяч евро.

Приговор будет вынесен на следующем заседании.

Сам Кирилл Лучинский настаивает на своей невиновности.

Напомним, его обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.


 
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