Воронин: "Kroll планирует слияние с другой фирмой, и власти не найдут следов не только миллиарда, но и Kroll"

Парламентское большинство отказалось заслушать президента Национального банка Серджиу Чокля относительно второго отчета агентства Kroll. Как передает "ИНФОТАГ", с соответствующей инициативой выступили депутаты от фракции Партии социалистов.

Социалисты также предложили заслушать генерального прокурора Эдуарда Харунжена, чтобы спросить о мерах, которые были предприняты для возвращения украденного миллиарда.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча сказал, что "четыре года прошло с момента "кражи века", уже и Совет министров ЕС высказался в резолюции о том, что РМ не предпринимает мер для возврата денег".

Он напомнил, что "прошлый директора НЦБК назвал отчет Kroll беллетристикой и заверил, что центр располагает всей информацией о краже, однако за четыре года деньги так и не вернулись".

Депутат также подчеркнул, что народ Молдовы заплатил уже за два отчета десятки миллионов леев, поэтому общество должно знать "имена тех 90% честных людей, упомянутых в отчете".

Депутат от Либеральной партии Лилиан Карп отметил, что это предложение не имеет политического окраса, поэтому его фракция поддерживает предложение.

"Мы слышим о некоторых средствах, которые возвращаются, однако это деньги получены от продажи активов ликвидируемых банков. Люди должны знать, кто брал кредиты и не вернул их", - считает он.

Инициативу поддержали также фракции Либерально-демократической партии и Партии коммунистов.

Председатель ПКРМ Владимир Воронин сообщил, что "Kroll планирует слияние с другой американской фирмой, если власти Молдовы будут тянуть, то не удастся найти следы не только миллиарда, но и Kroll".

Председатель ЛП Михай Гимпу сообщил, что трижды отправлял официальный запрос в НБМ для получения информации о "90 процентах честных людей", однако получал отказы.

Парламентское большинство никак не мотивировало отказ заслушать президента НБМ.

Фракция Либерально-демократической партии потребовала заслушать министра внутренних дел Александру Жиздана в связи с пожарами, которые произошли в течение этого месяца в районе Хынчешть, передает IPN. Депутат Юрие Цап заявил, что в последних двух случаях пожарные отреагировали с опозданием и в результате мужчина остался без жилья, а в другом случае сгорел склад. Либеральная партия поддержала требование о слушаниях Александру Жиздана.

Депутат Лилиан Карп заявил, что министра нужно заслушать не только по поводу этих пожаров, но и по тому, как были потрачены деньги, выделенные на улучшение службы чрезвычайных ситуаций. Предложение не набрало необходимого количества голосов.