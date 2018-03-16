НАРЭ: В Молдове газ подешевеет на 20%

Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил сегодня новые цены на транспортировку, распределение и поставку природного газа.

Moldovagaz представил на открытом заседании ноту, в которой выражает свое несогласие с проектом, а эксперты попросили отложить утверждение решения до выяснения всех вопросов по ценам, которые учитывались при установлении тарифов, передает moldpres.md

Согласно решению, представленному на заседании главой Департамента тарифы и экономический анализ НАРЭ Алексанром Мижа, тарифы на природный газ для конечных потребителей снизились в среднем на 20,3%, до 4 420 за тысячу кубометров газа (без НДС). Поставщик природного газа потребовал сократить средний тариф для конечных потребителей на 11,4%, от 5 545 за тысячу кубометров газа, до 4 914,97 леев. НАРЭ утвердило тариф на природный газ за потребление более 30 квадратных метров на квартиру (дом) в размере 4 895 леев, что на 1 243 леев меньше по сравнению с нынешним.

В утвержденный тариф не включен налог на добавленную стоимость (НДС). При поставках природного газа конечным потребителям применяется налог на добавочную стоимость в размере 8%, который включен в счет-фактуру.

Директор НАРЭ Тудор Копач заявил, что новые тарифы были установлены на 2018 г., и таким образом, будет произведен перерасчет оплаченных населением или экономическими агентами счетов-фактур в сторону уменьшения. «Потребители будут платить в этом году за природный газ в среднем на 1,5 млрд. леев меньше, чем в 2016 году», - также сказал Копач.

По словам директора НАРЭ, были учтены положительные тарифные отклонения в размере 270 млн. леев и не были учтены потери – более 460 млн. леев. Относительно того, что в основу нового тарифа был заложен обменный курс 17,68 лея за доллар, Копач пояснил, что при установлении тарифов учитывался обновленный прогноз Министерства экономики, согласованный с Международным валютным фондом, курс, который применялся и при составлении государственного бюджета и других документов.

Представители Moldovagaz представили записку из 10 пунктов, в которой выражают несогласие по основным учтенным затратам, тарифу на транспортировку, износу, тарифу на распределение и др. Ряд экспертов оспорили расчеты и показали, в частности, что расходы, понесенные компанией за 2015-2016 годы, и 2017 год, не были одобрены Агентством, как предусматривает методология.

Последний раз тариф менялся 26 января 2016 года: средний тариф для конечных потребителей был утвержден на уровне 5 545 леев за тысячу кубометров, что на 677 леев или 10,9% меньше по сравнению с действующим на тот момент тарифом. Тарифы для бытовых потребителей снижены на 10,1%.