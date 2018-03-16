Канду отказался объединяться с Румынией, сославшись на регламент

Председатель Либеральной партии Миихай Гимпу раскритиковал отказ парламентского большинства созывать специальное заседание на 27 марта для объявления присоединения РМ к Румынии.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал в пятницу на пресс-конференции во время заседания парламента, что "парламентское большинство в Молдове против исторической правды, а те, кто голосовал за независимость Молдовы, делали это, чтобы держать граждан в бедности и воровать миллиарды". "Они выступают и против марша, приуроченного к 100-летию объединения Бессарабии и Румынии, против торжественного заседания, чтобы отметить решение наших предков", - посетовал он.

Гимпу отметил, что "каждый имеет право на свое мнение, даже те, кто против объединения, однако придет день, когда они поменяют свое мнение".

"Либеральная партия - ледокол, который проделывает путь для остальных. Когда-то они были против европейской интеграции, румынского языка, триколора, латинского алфавита, независимости. Но вот прошло время, и они поддерживают все, что мы продвигали", - считает он.

Председатель парламента Андриан Канду аргументировал отказ тем, что предложение либералов противоречит регламенту парламента, поскольку специальное заседание могут созвать только президент, спикер или треть депутатов (34 из 101).