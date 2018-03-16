16 Марта 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Канду отказался объединяться с Румынией, сославшись на регламент
16.03.2018

Председатель Либеральной партии Миихай Гимпу раскритиковал отказ парламентского большинства созывать специальное заседание на 27 марта для объявления присоединения РМ к Румынии.

Как передает "ИНФОТАГ", он сказал в пятницу на пресс-конференции во время заседания парламента, что "парламентское большинство в Молдове против исторической правды, а те, кто голосовал за независимость Молдовы, делали это, чтобы держать граждан в бедности и воровать миллиарды". "Они выступают и против марша, приуроченного к 100-летию объединения Бессарабии и Румынии, против торжественного заседания, чтобы отметить решение наших предков", - посетовал он.

Гимпу отметил, что "каждый имеет право на свое мнение, даже те, кто против объединения, однако придет день, когда они поменяют свое мнение".

"Либеральная партия - ледокол, который проделывает путь для остальных. Когда-то они были против европейской интеграции, румынского языка, триколора, латинского алфавита, независимости. Но вот прошло время, и они поддерживают все, что мы продвигали", - считает он.

Председатель парламента Андриан Канду аргументировал отказ тем, что предложение либералов противоречит регламенту парламента, поскольку специальное заседание могут созвать только президент, спикер или треть депутатов (34 из 101).


 
Количество просмотров:
161
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.