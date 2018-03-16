Юрие Лянкэ остается на своей должности: Вотум недоверия не прошел

Вотум недоверия, выдвинутый против Юрие Лянкэ по инициативе ПСРМ и ПКРМ, не прошел. Инициатива этих партий не набрала нужного количества голосов. Только 25 депутатов проголосовали за отставку Юрие Лянкэ.

Вотум недоверия был выдвинут в связи с критикой в докладе Совета ЕС, сообщает unimedia.info.

Коммунисты обвиняют Лянкэ в безответственном отношении, потому что он сказал, что европейская интеграция может быть осуществлена только с помощью Румынии. ПКРМ говорит, что подобные действия являются незаконными и могут быть классифицированы как измена Родине.

Первоначально социалисты и коммунисты хотели индивидуально выдвинуть вотум недоверия, но позже они приняли решение объединиться.