Владимир Воронин: ПКРМ может поддержать непартийных кандидатов на новых выборах

Партия коммунистов может поддержать непартийных кандидатов на новых выборах, которые состоятся 20 мая в муниципиях Кишинев и Бэлць. Об этом заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин в рамках передачи „Пятница с Анатолием Голя” на телеканале РТР-Молдова. Однако формирование не приняло окончательного решения, сказал лидер коммунистов, которого цитирует IPN.

„Если появится незаурядная фигура, которая сможет навести порядок в двух городах, без „партийной бирки”, мы готовы поддержать таких людей. В Бэлць проще, там почти есть кандидат”, - заявил Владимир Воронин.

Лидер коммунистов отметил, что подождет, чтобы увидеть, какие кандидатуры будут выдвинуты, и если ПКРМ сможет поддержать одну из них. По его словам, оба муниципалитета нуждаются у своего руководства в хороших хозяевах, потому что оба находятся в плачевном состоянии. Владимир Воронин добавил, что претенденты должны учитывать проблемы, с которыми сталкиваются эти два города, а не интересы партий.