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Экономика
Германия предоставляет два миллиона евро для реализации инфраструктурных проектов в Молдове
17.03.2018

Правительство Германии выделит два миллиона евро на проекты по модернизации инфраструктуры в Молдове. В период 2005 -2017 годов был выделен грант на 9,6 млн. евро, предоставленный Республике Молдова Министерством развития и экономического сотрудничества Федеративной Республики Германии для различных инфраструктурных проектов. В пятницу, 16 марта, было объявлено о старте программы „Социальная инфраструктура и энергоэффективность” на 2018 год, как продолжение программы, завершенной в 2017 году, передает IPN.

Посол Германии в Молдове Юлия Монар сказала, что улучшение условий жизни людей является большой социальной ответственностью, а помощь должна идти туда, где ею воспользуется как можно большее число людей.

Менеджер проектов Отдела регионального и городского развития в рамках немецкого Банка KFW Диана Хедрик выразила надежду, что финансирование будет способствовать улучшению качества жизни в населенных пунктах Республики Молдова.

Исполнительный директор Фонда социальных инвестиций Мирча Ешану сказал, что в основе продления программы лег, вероятнее всего, успех других проектов с немецким донором, а так же успехи других социальных проектов, которых фонд имеет в управлении, таких как грант, предоставленный Правительством Румынии на ремонт детских садов, других грантов, предоставленных Всемирным банком и другими донорами.

В конкурсе смогут принять участие населенные пункты, которые не получали ранее финансовых средств на ремонтные работы в рамках предыдущей программы. Максимальная сумма предоставляемых грантов составит 75 тыс. евро для сельской местности и 150 тыс. евро для городов. Получатели грантов должны обеспечить и вклад сообществ в размере не менее 15% от стоимости проектов для сельской местности и 30% в случае городских населенных пунктов.

Формуляры для участия принимаются до 2 мая 2018 года, по адресу: office@msif.md.

В период 2005-2017 годов были реализованы 210 проектов местного развития в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек из 20 районов республики. Проекты были направлены на развитие социальной инфраструктуры (школы, детские сады, системы канализации и водоснабжения, дороги и пр.) и установление партнерства между населенными пунктами с обоих берегов реки Днестр, с акцентом на эффективное использование энергии и альтернативных источников энергии.


 
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