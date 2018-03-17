Фальсификации, уголовные дела, запугивания, админресурс – молдавская власть играет «мускулами» перед выборами

Сергей ТКАЧ

Новое отклонение ЦИК референдума по отмене смешанной системы, события, случившиеся до и после отказа, демонстрируют, что правящий режим намерен широко использовать «силовые приемы» на выборах в парламент, в Бельцах и в Кишиневе.

«Залп» по оппонентам

Это было как залп знаменитой «Катюши». 12 марта ЦИК назначила выборы в Бельцах и Кишиневе на 20 мая, повторно отказала инициативной группе по отмене смешанной системы. Затем был представлен опрос общественного мнения, где ДПМ и ее ставленники выглядят чуть ли не фаворитами избирательной гонки. Потом НЦБК провел обыски в кабинете врио примара Бельц Николая Григоришина, а бывший вице-примар северной столицы Игорь Шеремет после обысков дома был доставлен в прокуратуру.

В тот же день Юрий Болбочану, депутат парламента прошлого созыва, покинувший фракцию ДПМ, был приговорен к 14 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России и измену Родине. И сразу вслед за этим спикер молдавского парламента Андриан Канду предложил Великобритании «всю необходимую помощь» в противостоянии с Москвой из-за отравления двойного агента и бывшего офицера спецслужб РФ Сергея Скрипаля.

Отдельным «блюдом» стала суровая отповедь лидера ДПМ спецпредставителю ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини, который счел соображения молдавских властей о выводе российских войск из Приднестровья «оторванными от реальности». Подобные заявления Фраттини понятны и объясняются желанием обеспечить ОБСЕ финансовую поддержку Россией, уверяет Влад Плахотнюк. Но они «могут навредить решению приднестровского конфликта», предупредил лидер демократов.

Не обошлось и без «гранд-проектов», нацеленных на молодое поколение. ДПМ анонсировала строительство в Кишиневе стадиона на 5000 мест, где будут проводиться концерты, спортивные состязания, тренироваться пловцы и теннисисты. И даже был представлен рекламный ролик с компьютерными изображениями новой арены. Правда, ролик был позаимствован из чужой презентации на популярном видеохостинге.

То, что набор «силовых приемов» будет максимально широким, нам сообщала и встреча лидера ДПМ с главой делегации ЕС в Молдове. Михалко и Плахотнюк обсуждали необходимость выдвижения «проевропейскими» силами страны единого кандидата на досрочных выборах в Кишиневе и создания прозападной коалиции после выборов в парламент. Таким образом, власть решила использовать для давления на своих оппонентов справа и западных «кураторов».

Поскольку выборы в Кишиневе и Бельцах уже объявлены, а они станут важной частью парламентской кампании, то не вызывает сомнение, что описанные события и действия дают старт всему циклу.

На какие из приемчиков власти стоит обратить внимание не только политическим игрокам, но и избирателям?

Незаменимость ДПМ

Безусловно, интерес для нас представляет социологический опрос, проведенный институтом IMAS по заказу ДПМ.

Одна из важных целей, поставленных перед этим предвыборным трюком, - полная дискредитация любых дальнейших социологических исследований и замеров. Если в результате опроса какой-то политический игрок может получить любые цифры, то и другие данные, которые будут представлены в будущем, также не заслуживают доверия. Так избирателя хотят сбить с толку и подтолкнуть к ошибочному решению в день голосования.

Но данный опрос интересен главным образом другим.

Что примечательно в картинке, представленной обществу?

Конечно же, мы узнаем, что ДПМ – это не партия-аутсайдер, которая может не преодолеть избирательный порог в 6 процентов. И лидеры этого формирования не изгои общественных предпочтений, которым не доверяют. Они вполне себе конкуренты «бывшим лидерам» - социалистам и альянсу ПДС - платформа DА. Так, сегодня желающих проголосовать за ДПМ примерно столько, сколько сторонников у ПДС. Соответственно, 16,2 процента – ДПМ и 16,4 – ПДС. Поэтому, если в результате выборов выяснится, что ДПМ набрала приличный результат, то таким итогам стоит доверять.

Безусловно, оказывается психологическое давление на сторонников правой оппозиции. А западные партнеры должны сделать вывод, что проевропейскую правящую коалицию без демократов не сформировать. Поэтому на упертых ПДС и платформу DА нужно оказать давление. В рамках этой логики не были особенно занижены цифры социалистов. На данном этапе демократам нужна настоящая страшилка в лице пророссийской ПСРМ, чтобы показать непреложный факт – без демократов пророссийскую гидру не укротить. Если иметь в виду нарастающую международную русофобскую истерию последнего времени, то это как бальзам на душу западным партнерам.

По мановению «железной руки»

И еще несколько интересных нюансов. Мы видим, что ПКРМ вновь получает поддержку избирателей, достаточную для того, чтобы попасть в парламент. ПКРМ, как известно, конкурирует с ПСРМ. Вероятно, рост рейтинга коммунистам обеспечила покупка Плахотнюком бывшего здания ПКРМ у Воронина.

С другой стороны, появляется шанс самостоятельно преодолеть 6-процентный барьер и у партии платформа DА. Из чего явствует, что демократов очень напрягает предвыборный союз платформы DА и ПДС, их главных конкурентов на правом фланге. Поэтому столкнуть Нэстасе и Санду и заставить бороться друг с другом – приоритет ДПМ на предстоящих выборах. Чем меньше получат оппоненты справа, тем больший вес у ДПМ в глазах их западных кураторов. А относительно высокий результат развязывает ДПМ руки и оправдывает любые силовые действия против неугодных.

«Говорящими» являются и другие важные акценты, расставленные «социологическим опросом». Избиратель хочет, чтобы в результате выборов победили проевропейские силы, а возглавил правительство Павел Филип. То есть, никаких уступок России и «железная рука» Плахотнюка, направляющая нищую страну к светлому европейскому будущему.

Также «опрос» фиксирует головокружительный взлет Сильвии Раду, неудачницы президентских выборов, явившейся из-за кулис в столичную примэрию по мановению волшебной палочки. СМИ демократов подчеркивают, что врио мэра Кишинева «ценят выше», чем лидера ПДС Майю Санду. Ударили в барабаны радости и румынские медиаресурсы, предвещая «победу» Сильвии Раду.

Таким образом, опрос дает нам понять, какую именно картину мы получим в результате будущих выборов. И что настоящая реальность – это не то, что мы знаем, не тотальное воровство, коррупция, нищета и беззакония, а преуспевание и достижения в экономике, социальной сфере, внешней политике, полное погружение в европейские ценности, словом, всюду. И исключительно благодаря «руководящей и направляющей» роли ДПМ. А если вы сегодня не согласны с «демократическим видением» ситуации в стране, то результаты голосования покажут вам, что иногда и фантастика становится действительностью. Что делать, подмена и фальсификация реальности – обычное дело в нашем информационном мире.

Булава ДПМ

Несомненно, главным инструментом в достижении целей для властей будет ЦИК.

Роль этой организации особенно высока в ситуации, когда с количеством избирателей в Молдове полная неразбериха. Аналитики, пытающиеся разобраться в официальных данных, сталкиваются с массой противоречий. И, к сожалению, неточные цифры стали новой нормой, той мутной водой, в которой будет ловиться рыбка, большая и маленькая. Официальное подтверждение такого положения дел – решение о проведение новой переписи населения в стране, еще более «точной», чем предыдущая.

Напомним, что ЦИК сформирована «парламентским большинством», отражает нынешнюю ситуацию, а значит, политически полностью подконтрольна режиму, как и другие государственные институты, например, КС.

И ЦИК сама представила убедительные доказательства этой своей аффилированности.

Разумеется, речь идет о преднамеренном отказе регистрировать инициативную группу, выступающую за проведение референдума по отмене смешанной избирательной системы.

Напомним, что переход на смешанную систему избрания депутатов в парламент был раскритикован Венецианской комиссией и не получил поддержку властей ЕС. И внутри страны, и за ее пределами для всех было очевидным, что при сохранении пропорциональной системы избрания депутатов, правящие демократы могут даже не попасть в парламент. А значит, против лидеров ДПМ и их сателлитов после выборов могут появиться уголовные дела за «кражу века», преследование политических оппонентов, захват государственных институтов и т.д.. Поэтому инициатива провести референдум по данному вопросу «ломала» ДПМ всю игру и воспринимается режимом как смертельная угроза.

В такой ситуации власть решила использовать ЦИК, которая регистрирует инициативную группу и дает добро на сбор подписей, как непреодолимый барьер.

Пошли вон!

И если после первого отказа инициативной группе с натяжкой и недоверием еще можно было принять обоснование комиссии, то после второй попытки общество получило неоспоримые свидетельства ангажированности ЦИК и ее подконтрольности ДПМ.

После повторной подачи документов дошло до смешного: ЦИК обратилась в парламент с просьбой растолковать, могут ли граждане выступать с законодательной инициативой? Мало того, что граждане по Конституции могут решить любой вопрос на референдуме, ранее подобные решения ЦИК уже принимались. И если регистрировалась группа с инициативой изменить Основной закон, то чего мудрить с обычными юридическими нормами?

На заседании юридической комиссии парламента, где рассматривался странный запрос ЦИК, возникла перебранка. И представляющий ДПМ депутат Сергей Сырбу обозвал представителей инициативной группы (они присутствовали на заседании) «клоунами» и потребовал «безграмотных пойти вон».

Брезгливое и уничижительное отношение ДПМ к гражданам уже давно никого не удивляет, но после этого инцидента стало ясно, что ЦИК – лишь «филиал» ДПМ. И последовавшее решение Центризбиркома превратило этот вывод в аксиому. Так как нечеткие оттиски документов и другие «блохи», найденные в бумагах некоторых членов группы не отменяли юридически безукоризненно оформленных документов основного состава в 700 человек.

Еще большее недоумение вызывают ссылки представителей ЦИК на «двусмысленность содержащейся в Конституции правовой нормы о проведении референдума».

Отказ Центризбиркома инициативной группе во главе со Штефаном Глигором вызвал в памяти подобные же действия, когда команда под руководством Виктора Шелина представила подписи за референдум о присоединении к Таможенному Союзу. Очень небольшую часть подписных листов признали недействительными, но в референдуме гражданам отказали. Тогда проевропейские силы потирали руками, радуясь изворотливости ЦИК во главе с Юрием Чоканом. А теперь каток беззакония раздавил инициативу проевропейцев.

На то, что действия ЦИК полностью отражают позицию властей, указывает и новый законопроект, представленный ДПМ. Предлагается отнять у граждан право инициировать общенациональный консультативный плебисцит. А также лишить президента права на законодательный референдум и назначать его своим указом.

ЦИК полностью себя компрометирует

Подобные действия ЦИК ставят перед политическими игроками и избирателями резонный вопрос: можно ли доверять данному органу?

Мы помним, какие выкрутасы выделывал Центризбирком на прошлых выборах в парламент: один из основных конкурентов («Наша партия») был просто лишен права участвовать в электоральном процессе под сомнительным предлогом. И незаконность действий ЦИК была подтверждена судом. В результате волеизъявление народа было искажено.

Уже сейчас мы видим, как власть использует силовиков и административный ресурс в Бельцах и Кишиневе (обыски, уголовные дела, запугивание, увольнения), а ведь официально предвыборная кампания еще не стартовала!

В такой ситуации, а также имея в виду неточность избирательных списков, возможность подкупа избирателей, давления на неугодных кандидатов и членов участковых, окружных избирательных комиссий, нужны дополнительные меры и гарантии, способные хоть немного оздоровить ситуацию. И эти поручительства не могут исходить от власти: не станет же она рубить сук, на котором сидит. Кто же подобные гарантии может дать и обеспечить честные и прозрачные выборы?

Погремушки «демократических ценностей»

Может быть, лукавый Запад, вечно бряцающий погремушками демократических ценностей? Но разве мы с вами сейчас не наблюдаем международную кампанию-провокацию против России накануне выборов президента из-за отравления двойного агента Скрипаля?

А что было во время президентских выборов во Франции? Помните обыски в штаб-квартире неугодной Брюсселю Марин Ле Пен, в разгар кампании? Антикоррупционная полиция допросила и взяла под стражу Тьерри Лежье, телохранителя Марин Ле Пен, и Катрин Гризе, руководителя её аппарата. С самой Ле Пен была снята депутатская неприкосновенность. Чуть позже была задержана и помещена под стражу жена бывшего премьера и кандидата в президенты Франсуа Фийона.

Понятно, у кого брала «уроки демократии» нынешняя молдавская власть?

Ясно, чтобы не дать укрепиться в Молдове пророссийским силам, Запад способен простить ДПМ любые перегибы и нарушения законодательства.

Конечно, западные столицы могли бы солидарно заявить, что в условиях захвата молдавского государства одной политической силой или, как более смело сказано в заявлении российской Госдумы, «узурпации власти», честные и прозрачные выборы просто невозможны. Но вы верите, что «кураторы» режима способны на это?

Не очень? Я – тоже.

Впрочем, признание выборов незаконными тоже нельзя исключить. Такое может случиться, если победу в Молдове одержат те, кто больше ориентируются на Москву.