Унионисты: 25 марта на ПВНС "будет написана история"

Унионистские организации "Sirius" и "Centenarul" считают, что 25 марта на площади Великого национального собрания в Кишиневе будет "написана история", и призывают граждан принять участие в объединения РМ и Румынии.

Как передает "ИНФОТАГ", на пресс-конференции в пятницу член "Sirius" Анатолие Петрич призвал всех выйти на площадь и проголосовать за объединение с Румынией. Он также призвал парламенты обеих стран "законодательно закрепить возвращение Бессарабии в Румынию".

Унионист считает, что "историческая справедливость должна быть восстановлена, потому что присоединение Бессарабии к СССР 28 июня 1940 года является противоправным действием".

Представитель "Centenarul" Ион Рацэ заверил, что "люди, которые придут на площадь 25 марта, попадут в учебники истории, по которым будут учиться их дети".

Ученый из Академии наук Штефан Шофронович уверен, что "присоединение к Румынии - единственное желание жителей Бессарабии, потому что они румыны, поэтому парламенты обеих стран должны прийти к консенсусу и поддержать объединение по примеру Германии".

В пятницу председатель ЛП Михай Гимпу призвал парламент созвать специальное заседание 27 марта для объявления присоединения РМ к Румынии.

Председатель парламента Андриан Канду аргументировал отказ тем, что предложение либералов противоречит регламенту парламента, поскольку специальное заседание могут созвать только президент, спикер или треть депутатов (34 из 101).