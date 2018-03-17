Нэстасе: Платформа DA никогда не пойдет на переговоры с мафией из ДПМ

Платформа DA никогда не пойдет на переговоры с мафией, заявил ее лидер Андрей Нэстасе в ответ на предложение Демократической партии выдвинуть единого кандидата от проевропейских сил на досрочных выборах примара Кишинева.

Как передает "ИНФОТАГ", Нэстасе отметил в пресс-релизе, что не понимает, какое отношение к проевропейской идее имеет ДПМ, которая "узурпировала власть, захватила государство и превратила его в инструмент унижения граждан". "ДПМ скомпрометировала европейскую идею - популярность евроинтеграции среди граждан упала с 73 процентов до 37. Для того, чтобы восстановить этот курс и избавиться от воровского режима, и была создана платформа DA", - отметил он.

Нэстасе считает, что "ДПМ превратила Молдову в машину для отмывания денег русской мафии, ограбила население на миллиард, помогла Игорю Додону стать президентом, захватила все государственные институты, сотрудничает с приднестровскими олигархами и тем самым поддерживает пророссийский сепаратистский режим - одним словом, причастна к самым антидемократическим действиям в истории независимой РМ".

"Благодаря ДПМ и Плахотнюку в Молдове деградирует все, на чем основано демократическое общество: захвачена система юстиции, контролируются СМИ, экономика перешла в тень, политические оппоненты подвергаются преследованию", - считает председатель DA. По его мнению, ДПМ, предлагая переговоры насчет единого проевропейского кандидата, ДПМ в то же время готовит стратегию по поддержке Сильвии Раду на будущих выборах в Кишиневе.

"Платформа DA не будет разговаривать с преступниками ни по одному вопросу", - заключил Нэстасе, баллотирующийся на пост примара.